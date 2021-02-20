Литва предлагает приостановить "Северный поток-2" до выборов в России

Министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсбергис заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" между Россией и Германией должно быть приостановлено до парламентских выборов в сентябре России для давления на Москву по демократическим реформам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что в понедельник министры иностранных дел стран ЕС достигнут договоренности о введении санкций против союзников президента России Владимира Путина в ответ на тюремное заключение критика Кремля Алексея Навального.

Почти завершен "Северный поток-2" все чаще становится в центре внимания после заключения Навального и объявления России о высылке европейских дипломатов. Но Германия поддерживает его, заявляя, что это коммерческий проект.

"Замораживание может быть компромиссом", - заявил Ладсбергис.

"Мы не предлагаем отменить проект, а только приостановить его. И делать его, когда будем иметь дело с демократически избранным российским правительством. Это на самом деле может увеличить поддержку трубопровода ", - пояснил он.

В среду Путин обвинил страны, которые призывали к санкциям против газопровода, в попытке использовать проект как инструмент наказания России.

Эксплуатирующая компания "Северного потока-2" возобновила прокладку труб в водах Дании в этом месяце. Датский морской регулятор заявил, что работа должна быть закончена к концу апреля.

"Если мы поощряем Россию газовыми контрактами за репрессии против оппозиции, это не посылает правильный сигнал России, и это разбивает европейское единство", - сказал Ландсбергис.

На этой неделе Путин заявил, что России следует обеспечить, чтобы на парламентских выборах, назначенных на сентябрь, не было вмешательства иностранцев.

Оппозиционные активисты и европейские наблюдатели поставили под сомнение правомерность парламентских выборов в 2016 году, когда правящая партия "Единая Россия" заняла три четверти мест, а либеральные оппозиционные партии не смогли получить ни одного места.