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18 европейских компаний прекратили участие в "Северном потоке-2" или сделают это

Вторник, 23 февраля 2021, 11:25

По крайней мере 18 европейских компаний прекратили свое участие в проектах "Северный поток-2" или находятся в процессе выхода из него из-за угрозы санкций США.

Об этом говорится в отчете Государственного департамента США для Конгресса, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на англоязычную службу Deutsche Welle.

"Это показывает, что законодательные цели и наши действия увенчались успехом", - прокомментировал официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

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"Мы продолжаем отслеживать компании, привлеченные к действиям, которые потенциально подлежат санкциям", добавил он.

В пятницу Госдепартамент США представил Конгрессу отчет о трубопроводе, который еще не был обнародован.

США пригрозили санкциями нескольким компаниям, участвующим в строительстве и сертификации трубопровода протяженностью около 1200 километров. Однако пока США ввели санкции только в отношении российской компании "КВТ-Рус", которой принадлежит российское трубоукладочное судно "Фортуна".

По словам Прайса, союзники США "не должны удивляться", если американская администрация пойдет на дальнейшие действия.

Большинство компаний, которые прекращают свое участие в проектах, являются страховыми компаниями, в основном базируются в Великобритании. Среди них - поставщик промышленных услуг Bilfinger с Мангейма и мюнхенская страховая компания Munich Re Syndicate Limited.

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По данным Госдепартамента США, швейцарская Zurich Insurance Group и парижская Axa Group также прекратили свое участие в проектах.

Трубопровод закончен более чем на 90%, и компания "Газпром" и ее западные партнеры надеются закончить его в этом году.

Впрочем, в "Газпроме" начали признавать, что для проекта появились риски.

На днях Украина и Польша вместе призвали Байдена не допустить завершения строительства "Северного потока-2". 

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Северный поток-2 санкции США
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