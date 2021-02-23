18 европейских компаний прекратили участие в "Северном потоке-2" или сделают это

По крайней мере 18 европейских компаний прекратили свое участие в проектах "Северный поток-2" или находятся в процессе выхода из него из-за угрозы санкций США.

Об этом говорится в отчете Государственного департамента США для Конгресса, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на англоязычную службу Deutsche Welle.

"Это показывает, что законодательные цели и наши действия увенчались успехом", - прокомментировал официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы продолжаем отслеживать компании, привлеченные к действиям, которые потенциально подлежат санкциям", добавил он.

В пятницу Госдепартамент США представил Конгрессу отчет о трубопроводе, который еще не был обнародован.

США пригрозили санкциями нескольким компаниям, участвующим в строительстве и сертификации трубопровода протяженностью около 1200 километров. Однако пока США ввели санкции только в отношении российской компании "КВТ-Рус", которой принадлежит российское трубоукладочное судно "Фортуна".

По словам Прайса, союзники США "не должны удивляться", если американская администрация пойдет на дальнейшие действия.

Большинство компаний, которые прекращают свое участие в проектах, являются страховыми компаниями, в основном базируются в Великобритании. Среди них - поставщик промышленных услуг Bilfinger с Мангейма и мюнхенская страховая компания Munich Re Syndicate Limited.

По данным Госдепартамента США, швейцарская Zurich Insurance Group и парижская Axa Group также прекратили свое участие в проектах.

Трубопровод закончен более чем на 90%, и компания "Газпром" и ее западные партнеры надеются закончить его в этом году.

Впрочем, в "Газпроме" начали признавать, что для проекта появились риски.

На днях Украина и Польша вместе призвали Байдена не допустить завершения строительства "Северного потока-2".