Болгария остановит процесс массовой вакцинации от коронавируса, поскольку в дальнейшем получит лишь 40% заказанных доз вакцины AstraZeneca, которая является основой правительственных планов иммунизации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Правительство Болгарии разрешило вакцинировать всех граждан в более чем 300 пунктах по всей стране шесть дней назад, что значительно ускорило вакцинацию. Первую дозу получили 100 000 человек, что составляет 2% взрослого населения.

Однако министр здравоохранения Костадин Ангелов обвинил AstraZeneca в несоблюдении согласованных контрактов. В феврале Болгария ожидала 451832 дозы британско-шведской вакцины, но получит лишь около 170 000.

В течение последних трех дней ведутся переговоры с AstraZeneca, сказал Ангелов, добавив, что "мы находимся в глобальном кризисе, в котором должны быть оперативные решения".

"Мы сказали компании, готовы отправить самолет, но четких и точных ответов так и не получили", - добавил он.

Также стало известно, что Болгария получит 1 миллион доз вакцины Pfizer/BioNTech от Франции и Германии, начиная с марта.

Напомним, граждане Украины до 30 апреля смогут въезжать на территорию Республики Болгария при наличии отрицательного ПЦР-теста.

О возможности возобновления путешествий в ЕС читайте в статье Шанс на возвращение туризма: как Евросоюз готовится к жизни после вакцинации