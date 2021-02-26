Болгарія зупиняє масову вакцинацію через нестачу вакцини AstraZeneca

Болгарія зупинить процес масової вакцинації від коронавірусу, оскільки надалі отримуватиме лише 40% замовлених доз вакцини AstraZeneca, яка є основою урядових планів імунізації.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Уряд Болгарії дозволив вакцинувати всіх громадян у понад 300 пунктах по всій країні шість днів тому, що значно пришвидшило вакцинацію. Першу дозу отримали 100 000 людей, що становить 2% дорослого населення.

Проте міністр охорони здоров'я Костадін Ангелов звинуватив AstraZeneca у недотриманні узгоджених контрактів. У лютому Болгарія очікувала 451 832 дози британсько-шведської вакцини, але отримає лише близько 170 000.

Протягом останніх трьох днів тривають переговори з AstraZeneca, сказав Ангелов, додавши, що "ми перебуваємо в глобальній кризі, в якій повинні бути оперативні рішення".

"Ми сказали компанії, що готові відправити літак, але чітких і точних відповідей так і не отримали", - додав він.

Також стало відомо, що Болгарія отримає 1 мільйон доз вакцини Pfizer/BioNTech від Франції та Німеччини, починаючи з березня.

Нагадаємо, громадяни України до 30 квітня зможуть в’їжджати на територію Республіки Болгарія за наявності негативного ПЛР-тесту.

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