Болгария до 30 апреля будет пускать украинцев с ПЦР-тестами

Граждане Украины с 29 января по 30 апреля 2021 года смогут въезжать на территорию Республики Болгария при наличии отрицательного ПЦР-теста.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующую информацию распространило посольство Украины в Болгарии.

Правительство Софии опубликовало решение, согласно которому для въезда в страну необходима справка, показывающая отрицательный результат теста на COVID-19 методом ПЦР, который должен быть сделан за 72 часа до пересечения границы.

В упомянутом документе также должны быть указаны личные данные лица в соответствии с паспортом гражданина Украины для выезда за границу, сведения о лаборатории, которая провела исследование (наименование учреждения, адрес и контактные данные, дата проведения тестирования), а также прописан латиницей метод (PCR) и отрицательный результат (Negativ).

Следует отметить, что Болгария также будет требовать ПЦР-тесты от путешественников из стран Евросоюза и Шенгенской зоны, Австралии, Канады, Грузии, Беларуси, Турции и еще ряда стран.

Гражданам стран, не попавшим в список, въезд в Болгарию запрещен.

Напомним, Кипр объявил о разрешении въезда для украинских туристов после своего полного закрытия во время второй волны эпидемии коронавируса.

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