Новый посол Украины в США рассказала о задачах от президента и МИД

Президент Украины и министр иностранных дел поставили ​​задача новому послу в США Оксане Маркаровой максимально развивать стратегическое партнерство во всех направлениях, которые сегодня являются приоритетными.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Маркарова сказала в интервью Укринформу.

"Это усиление сотрудничества с администрацией Джозефа Байдена и политический диалог на базе их широкой двухпартийной поддержки, это активное участие во всех вопросах безопасности, касающихся восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и возвращения оккупированных территорий Донбасса и Крыма, укрепление безопасности нашей страны и региона", - сказала Маркарова.

Она добавила, что президент сейчас ставит задачу всем дипломатам на финансово-экономическом направлении, - быть экономическими послами Украины.

"И максимально способствовать, с одной стороны, развитию бизнеса украинских компаний в США и поддерживать экспорт, а с другой - привлечению инвестиции американских компаний в Украине и воплощению совместных проектов разного уровня, чтобы торговое и инвестиционное сотрудничество наших стран могла увеличиться в разы", - добавила она.

Маркарова отметила, что Украина надеется при поддержке США максимально быстро сделать внутри страны все необходимое, чтобы получение ПДЧ "и наше вступление в Альянс стали реальностью как можно скорее".

"Наши партнеры с 2008 года поддерживают решение относительно будущего вступления Украины в Альянс. Поэтому наша цель сейчас - максимально быстро пройти этот путь, как можно быстрее получить ПДЧ, а самое главное - развивать нашу военную способность в соответствии со стандартами НАТО", - сказала она.

Напомним, 25 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Оксаны Маркаровой чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенных Штатах Америки.

Оксана Маркарова была министром финансов Украины по 8 июня 2018 (до 22 ноября - и.о.) до 4 марта 2020 года, оставшись на посту после выборов в Верховную Раду и смены правительства.