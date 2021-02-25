Украина ожидает поддержки США в вопросе предоставления ПДЧ

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил об ожиданиях относительно новой администрации США, в частности, в плане предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО.

Об этом он сказал во время панельной дискуссии американского центра CEPA о будущем украинско-американского стратегического партнерства, сообщает "Европейская правда".

"Когда мы говорим о трансатлантическом единстве, мы также имеем в виду регионы за пределами НАТО, не только страны-союзники, но и те страны, которые разделяют те же принципы и ценности, и США. И Украина, безусловно, одна из них", - сказал Кулеба.

Поэтому, по его словам, Украина ожидает американского лидерства в объединении всех частей трансатлантического пространства.

"Мы ожидаем помощи и поддержки США нашего дальнейшего взаимодействия с НАТО, предоставления Украине союзниками Плана действий по членству и укрепления трансатлантического пространства", - сказал министр.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, что получение Плана действий по членству в Альянсе является ближайшей целью Украины.

Напомним, посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что Украине прежде всего следует сосредоточиться на структурной реформе оборонного ведомства, а не настаивать на Плане действий по членству в НАТО.