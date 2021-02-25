Зеленский назначил Маркарову послом Украины в США

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Оксаны Маркаровой чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенных Штатах Америки.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте главы правительства.

Зеленский отметил, что новому послу необходимо сосредоточиться в первую очередь на налаживании эффективного диалога с администрацией нового президента США Джо Байдена.

Также необходимо активно работать с Конгрессом США, поддерживать постоянный диалог с законодателями и укреплять двухпартийную поддержку Украины.

Он акцентировал внимание на важности привлечения США к процессу урегулирования на Донбассе, а также к усилиям по деоккупации Крыму.

Отдельное внимание президент уделил необходимости усиления санкций США против России, в частности по проекту "Северный поток-2".

Принципиально важна и поддержка Вашингтоном евроатлантического курса Украины, прежде всего в вопросе принятия решения НАТО о предоставлении Украине ПДЧ.

Напомним, 20 ноября 2020 года глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что предложил экс-министра финансов Оксану Маркарову на должность посла Украины в США.

Он заверил, что доволен работой нынешнего посла Украины в США Владимира Ельченко и внесение кандидатуры нового посла не связано с вопросами к нему.

30 декабря Украина получила агреман на назначение Маркаровой послом в США.

Оксана Маркарова была министром финансов Украины с 8 июня 2018 (до 22 ноября - и. о.) до 4 марта 2020 года, оставшись в должности после выборов в Верховную Раду и смены правительства.

После отставки Маркарова заявила, что возвращается в бизнес и зарегистрировала стартап.