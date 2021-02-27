Новий посол України в США розповіла про завдання від президента і МЗС

Президент України і міністр закордонних справ поставили завдання новому послу у США Оксані Маркаровій максимально розбудовувати стратегічне партнерство у всіх напрямках, які сьогодні є пріоритетними.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Маркарова сказала в інтерв’ю Укрінформу.

"Це посилення співпраці з адміністрацією Джозефа Байдена і політичний діалог на базі їхньої широкої двопартійної підтримки; це активна участь у всіх безпекових питаннях, які стосуються відновлення суверенітету і територіальної цілісності України і повернення окупованих територій Донбасу і Криму, зміцнення безпеки нашої країни і регіону", - сказала Маркарова.

Вона додала, що президент зараз ставить завдання всім дипломатам на фінансово-економічному напрямку, – бути економічними амбасадорами України.

"І максимально сприяти, з одного боку, розвиткові бізнесу українських компаній у США і підтримувати експорт, а з другого – залученню інвестиції американських компаній в Україну і втіленню спільних проєктів різного рівня, щоби торговельна та інвестиційна співпраця наших країн могла збільшитися в рази", - додала вона.

Маркарова зазначила, що Україна сподівається за підтримки США максимально швидко зробити всередині країни усе необхідне, щоби отримання ПДЧ "і наш вступ до Альянсу стали реальністю якнайшвидше".

"Наші партнери з 2008 року підтримують рішення щодо майбутнього вступу України до Альянсу. Тому наша мета зараз – максимально швидко пройти цей шлях, якнайшвидше отримати ПДЧ, а найголовніше – розбудовувати нашу військову спроможність відповідно до стандартів НАТО", - сказала вона.

Нагадаємо, 25 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Оксани Маркарової надзвичайним і повноважним послом України у Сполучених Штатах Америки.

Оксана Маркарова була міністром фінансів України з 8 червня 2018 (до 22 листопада - в.о.) до 4 березня 2020 року, залишившись на посаді після виборів до Верховної ради та зміни уряду.