В Чехии хотят обязать крупные компании тестировать всех сотрудников

Премьер Чехии Андрей Бабиш предлагает, чтобы крупные компании организовали тестирование всех своих сотрудников.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает IDNES.

Такое предложение правительство обсудит в понедельник, предлагая установить требование для компаний с более 250 сотрудников. Компаниям, которые откажутся это делать, придется приостановить работу или заплатить штраф до 500 000 чешских крон.

По мнению премьера, это может стать альтернативой вместо полного закрытия предприятий на локдаун, что стало бы слишком сильным ударом для экономики.

Как предприятия должны организовать тестирование работников и должно ли это стать регулярной мерой - пока не уточняется.

Премьер также признал, что правительство допустило ряд ошибок в борьбе с эпидемией, в том числе - когда представители власти своим поведением демонстрировали ненадлежащий пример.

Ранее в субботу уже звучали инициативы о том, чтобы вовсе приостановить работу предприятий, если они не входят в категорию критически важных.

Напомним, Чехия до 28 марта продлила чрезвычайное положение и ввела ряд жестких ограничений в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией.

С понедельника закрываются школы и детсады, кроме как для детей медицинских работников, и непродуктовые магазины, которые до сих пор имели право работать. Также продолжатся ограничения на передвижение между регионами.

Последнюю неделю в стране каждый день количество новых заражений в среднем на 3000 больше, чем неделю назад.

По данным Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний, сейчас в Чехии - худшая в ЕС и странах Европейской экономической зоны ситуация с коронавирусом. Это единственная страна, где показатель заболеваемости за последние 14 дней превышает 1000 случаев на 100 000 населения. На втором месте по количеству случаев - Эстония, на третьем - соседняя с Чехией Словакия.