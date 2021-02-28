У Чехії хочуть зобов’язати великі компанії тестувати всіх працівників

Прем’єр Чехії Андрей Бабіш пропонує, щоб усі великі компанії організували тестування своїх працівників.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє IDNES.

Таку пропозицію уряд має обговорити у понеділок. Великі підприємства з понад 250 працівниками хочуть зобов’язати протестувати їх. Компаніям, які відмовляться це робити, доведеться призупинити роботу або заплатити штраф до 500 000 чеських крон.

На думку прем’єра, це може стати альтернативою замість повного закриття підприємств на локдаун, що стало б надто сильним ударом для економіки.

Як саме підприємства мають організувати тестування працівників та чи має це бути регулярним заходом - наразі не уточнюється.

Прем'єр також визнав, що уряд припустився низки помилок у боротьбі з епідемією, у тому числі - коли представники влади своєю поведінкою демонстрували неналежний приклад.

Раніше у суботу вже лунали ініціативи про те, щоб зовсім призупинити роботу підприємств, якщо вони не входять до критично важливих.

Нагадаємо, Чехія до 28 березня продовжила надзвичайний стан та запровадила низку жорстких обмежень у зв’язку з важкою епідеміологічною ситуацією.

З понеділка закриваються школи та дитсадки, окрім як для дітей медичних працівників, та непродуктові магазини, які досі мали право працювати. Також продовжаться обмеження на пересування між регіонами.

Останній тиждень в країні кожного дня кількість нових заражень у середньому є на 3 тисячі більшою, ніж тиждень тому.

За даними Європейського центру попередження та контролю захворювань, зараз у Чехії - найгірша у ЄС та країнах Європейської економічної зони ситуація з коронавірусом. Це єдина країна, де показник захворюваності за останні 14 днів перевищує 1000 випадків на 100 000 населення. На другому місці за кількістю випадків - Естонія, на третьому - сусідня з Чехією Словаччина.



