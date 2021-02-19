Премьер Чехии уволил советника, экс-главу Минздрава за посещение футбольного матча

Премьер Чехии прекратил сотрудничество со своим советником по эпидемии Романом Примулой после того, как он посоветовал усилить локдаун - и в тот же день посетил футбольный матч.

Об этом сообщает Novinky, пишет "Европейская правда".

Ранее Роман Примула занимал должность министра здравоохранения и потерял ее после скандала с посещением закрытого на карантин ресторана. После того Примула стал советником премьера.

На днях он снова оскандалился посещением футбольного матча Лиги Европы в Праге, через несколько часов после комментариев в СМИ о том, что Чехии снова нужен жесткий локдаун и передвижение людей следует дополнительно ограничить.

В отличие от ресторана, на этот раз Примула формально не нарушил закон: избранные партнеры футбольного клуба могли получить допуск на VIP-трибуну при условии предоставления негативного теста на коронавирус и пребывания в маске, как это было разрешено исключением Минздрава для матчей Лиги Европы.

Однако к поступку Романа Примулы все равно возникли вопросы из-за того, что его действия противоречили словам и демонстрировали привилегированное положение.

Премьер-министр Андрей Бабиш после этого заявил, что прекращает сотрудничество с ним.

"Господин Примула - замечательный эксперт-эпидемиолог, но ему не хватает чувства социальной справедливости. Это опять неправильный поступок - это оскорбляет других фанов, которые не могут быть на стадионе, и других людей, которых мы просим сидеть дома... Мы решили прекратить сотрудничество, потому что так не может продолжаться", - сообщил премьер в комментарии изданию.

Как сообщалось, правительство Чехии пока решило не открывать несущественные розничные магазины на фоне неблагоприятной ситуации с пандемией. Также вступили в силу усиленные правила ношения масок: в супермаркетах и ​​общественном транспорте нужно быть в респираторе или одновременно в двух хирургических масках.

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