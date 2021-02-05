Венгрия на следующей неделе планирует начать прививки российской вакциной
Венгрия может начать прививки от коронавируса российской вакциной "Спутник V" на следующей неделе после предоставления разрешения на экстренное использования.
Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 444.hu.
По словам Орбана, хорошая новость заключается в том, что китайские и российские вакцины уже используются в Сербии, и "там можно увидеть обнадеживающий опыт".
Сейчас страны ЕС почти полностью полагаются на вакцину Pfizer/BioNTech, но венгерский регулятор одобрил "Спутник V" для использования в прошлом месяце.
Согласно договору, Россия течение следующих трех месяцев поставит в Венгрии 2 миллиона доз вакцин, что достаточно для 1 миллиона человек. На прошлой неделе Венгрия получила первые 40 000 доз.
Орбан отметил, что до сих пор 264 00 венгров - медицинских работников и наиболее уязвимых пожилых людей - получили хотя бы одну дозу вакцины Pfizer или Moderna. Около 92 тысяч человек получили две дозы.
По его словам, к середине марта все, кто зарегистрировался на вакцину в возрасте старше 60 лет, будут привиты.
Ранее на этой неделе руководство Венгерской медицинской палаты заявило, что не может рекомендовать использование российской вакцины "Спутник V" и китайской Sinopharm, потому что официально не были обнародованы основные характеристики этих препаратов.