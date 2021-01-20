Россия подала заявку на одобрение своей вакцины в ЕС

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Европейском Союзе.

Об этом говорится в сообщении фонда, с которым ознакомилось издание "РБК", сообщает "Европейская правда".

В фонде сообщили, что 19 января эксперты, представляющие Европейское агентство лекарственных средств (EMA), провели научную консультацию для разработчиков вакцины "Спутник V".

В фонде ожидают, что процесс постепенной экспертизы препарата начнется в феврале. Решение о предоставлении "Спутнику V" регистрации будет принято после серии экспертных проверок.

Сейчас в ЕС утверждены только две вакцины - Pfizer и Moderna, в конце января ожидается одобрение британской вакцины AstraZeneca.

Напомним, 19 января Еврокомиссия призвала страны-члены ЕС ускорить вакцинацию, установив цель к лету вакцинировать минимум 70% населения.