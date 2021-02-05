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Послы G7 напомнили спикеру Рады о важности судебной реформы

Пятница, 5 февраля 2021, 10:46

Послы стран "Группы семи" на встрече с председателем Верховной рады Дмитрием Разумковым напомнили ему о необходимости комплексной судебной реформы, включая Высший совет правосудия.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявили в Твиттере послов G7 после встречи.

"Послы G7 были рады услышать о планах Верховной рады по поддержке реформ в этом году. Они подчеркнули важность и непременность комплексной судебной реформы, которая также охватывает Высший совет правосудия, для развития Украины", - говорится в заявлении.

Послы также напомнили о необходимости усилить антикоррупционные институты.

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Они одобрили первые шаги к реформе СБУ и выразили надежду, что она продолжится.

На днях о необходимости реформировать Высший совет правосудия напомнил также посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас

На прошлой неделе комитет Верховной рады по правовой политике одобрил текст законопроекта о формировании Высшей квалификационной комиссии судей.

Эксперты заявили, что документ содержит нормы, которые противоречат рекомендациям международных партнеров Украины.

Подробнее о законопроекте читайте в статье Венеция против Зеленского: какие проблемы нашел Совет Европы в новой судебной реформе

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