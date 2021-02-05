Посли G7 нагадали спікеру Ради про важливість судової реформи

Посли країн "Групи семи" на зустрічі з головою Верховної ради Дмитром Разумковим нагадали йому про необхідність комплексної судової реформи, включно з Вищою радою правосуддя.

Як пише "Європейська правда", про це заявили у Твіттері послів G7 після зустрічі.

"Посли G7 були раді почути про плани Верховної Ради з підтримки реформ цього року. Вони підкреслили важливість і неодмінність комплексної судової реформи, яка також охоплює Вищу раду правосуддя, для розвитку України", - йдеться у заяві.

На зустрічі з @DRazumkov посли G7 були раді почути про плани @verkhovna_rada з підтримки реформ цього року. Вони підкреслили важливість і неодмінність комплексної судової реформи, яка також охоплює Вищу раду правосуддя, для розвитку 🇺🇦. 1/2 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) February 5, 2021

Посли також нагадали про необхідність посилити антикорупційні інституції.

Вони схвально оцінили перші кроки для реформи СБУ та висловили сподівання, що вона продовжиться.

Днями про необхідність реформувати Вищу раду правосуддя нагадав також посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас

Минулого тижня комітет Верховної ради з правової політики схвалив текст законопроєкту про формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Експерти заявили, що документ містить норми, які суперечать рекомендаціям міжнародних партнерів України.

Детальніше про законопроєкт читайте у статті Венеція проти Зеленського: які проблеми знайшла Рада Європи у новій судовій реформі