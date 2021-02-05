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Посли G7 нагадали спікеру Ради про важливість судової реформи

П'ятниця, 5 лютого 2021, 10:46

Посли країн "Групи семи" на зустрічі з головою Верховної ради Дмитром Разумковим нагадали йому про необхідність комплексної судової реформи, включно з Вищою радою правосуддя.

Як пише "Європейська правда", про це заявили у Твіттері послів G7 після зустрічі.

"Посли G7 були раді почути про плани Верховної Ради з підтримки реформ цього року. Вони підкреслили важливість і неодмінність комплексної судової реформи, яка також охоплює Вищу раду правосуддя, для розвитку України", - йдеться у заяві.

Посли також нагадали про необхідність посилити антикорупційні інституції.

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Вони схвально оцінили перші кроки для реформи СБУ та висловили сподівання, що вона продовжиться. 

Днями про необхідність реформувати Вищу раду правосуддя нагадав також посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас

Минулого тижня комітет Верховної ради з правової політики схвалив текст законопроєкту про формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Експерти заявили, що документ містить норми, які суперечать рекомендаціям міжнародних партнерів України.

Детальніше про законопроєкт читайте у статті Венеція проти Зеленського: які проблеми знайшла Рада Європи у новій судовій реформі

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