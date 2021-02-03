Посол ЄС заявив про необхідність реформувати Вищу раду правосуддя

Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас наголосив на необхідності реформувати Вищу раду правосуддя в рамках судової реформи.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він сказав на засіданні комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію.

"Щодо вкрай потрібної судової реформи, ми звернули увагу на вкрай тривожний розвиток подій у Верховній раді щодо законопроєкту №4229. Разом зі своїми партнерами з "Великої сімки" та Венеційської комісії Євросоюз виступив з чіткою позицією щодо необхідності реформувати Вищу раду правосуддя як інституцію, що має бути в центрі судової реформи", - сказав Маасікас.

Минулого тижня комітет Верховної ради з правової політики схвалив текст законопроєкту про формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Експерти заявили, що документ містить норми, які суперечать рекомендаціям міжнародних партнерів України.

Нагадаємо, 25 січня посли країн "Групи семи" на прохання української сторони оприлюднили поради щодо кроків для зміцнення антикорупційних інституцій і реформування судової влади.

Рекомендації були опубліковані у відповідь на проблеми, спричинені рішенням Конституційного суду України у жовтні та до цього, які, на думку послів, стали серйозною загрозою демократичному розвитку країни.

Детальніше про законопроєкт читайте у статті - Венеція проти Зеленського: які проблеми знайшла Рада Європи у новій судовій реформі