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G7 напомнили Степанову о важности прозрачных закупок и продолжения медреформы

Понедельник, 1 марта 2021, 10:34

Послы стран "Большой семерки" на встрече с министром здравоохранения Украины напомнили о важности продолжать медреформе и сохранять прозрачные медицинские закупки.

Об этом говорится в заявлении послов в Twitter, пишет "Европейская правда".

Послы отмечают, что на встрече приветствовали начало вакцинации от коронавируса в Украине и подчеркнули готовность своих стран содействовать Украине в программе вакцинации и преодолении последствий эпидемии.

"Они обсудили, что в рамках этого восстановления Украине нужно продолжить реформы системы здравоохранения с целью предоставления эффективных медицинских услуг и лучших возможных результатов для украинских пациентов. Прозрачные медицинские закупки остаются критически важными", - отмечают послы "Большой семерки".

Ранее посол ЕС в Украине также отмечал, что правила закупки лекарств и медсредств в Украине входят в условия предоставления макрофинансовой помощи.

Напомним, в середине февраля послы "Большой семерки" рассказали, какие семь направлений реформ считают приоритетными для Украины и будут поддерживать.

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