G7 напомнили Степанову о важности прозрачных закупок и продолжения медреформы

Послы стран "Большой семерки" на встрече с министром здравоохранения Украины напомнили о важности продолжать медреформе и сохранять прозрачные медицинские закупки.

Об этом говорится в заявлении послов в Twitter, пишет "Европейская правда".

Послы отмечают, что на встрече приветствовали начало вакцинации от коронавируса в Украине и подчеркнули готовность своих стран содействовать Украине в программе вакцинации и преодолении последствий эпидемии.

"Они обсудили, что в рамках этого восстановления Украине нужно продолжить реформы системы здравоохранения с целью предоставления эффективных медицинских услуг и лучших возможных результатов для украинских пациентов. Прозрачные медицинские закупки остаются критически важными", - отмечают послы "Большой семерки".

Вони обговорили, що в рамках цього відновлення Україні 🇺🇦 потрібно продовжити реформи системи охорони здоров’я з метою надання ефективних медичних послуг і найкращих можливих результати для українських пацієнтів. Прозорі медичні закупівлі залишаються критично важливими. 2/2 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) March 1, 2021

Ранее посол ЕС в Украине также отмечал, что правила закупки лекарств и медсредств в Украине входят в условия предоставления макрофинансовой помощи.

Напомним, в середине февраля послы "Большой семерки" рассказали, какие семь направлений реформ считают приоритетными для Украины и будут поддерживать.