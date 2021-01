ЕС предупредил, что финпомощь Украине зависит от реформы медицинских закупок

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас напомнил, что правила закупки лекарств и медсредств в Украине входят в условия предоставления макрофинансовой помощи.

Как пишет "Европейская правда", об этом он написал в своем Twitter.

В посте посол распространил статью Atlantic Council относительно вызовов вакцинации от коронавируса в Украине, в которой, среди прочего, упомянут конфликт вокруг закупок между Министерством здравоохранения и агентством "Медицинские закупки Украины".

"Передача всех централизованных закупок в агентство - также условие предоставления макрофинансовой помощи от ЕС", - отметил Матти Маасикас.

Transferring all centralized procurement to the Agency is also a condition for EU´s macro-financial assistance.



"Ukraine’s vaccine problems have been aggravated by escalating tensions between the Ministry of Health and the Medical Procurement Agency."



