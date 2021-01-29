ЕС предупредил, что финпомощь Украине зависит от реформы медицинских закупок

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас напомнил, что правила закупки лекарств и медсредств в Украине входят в условия предоставления макрофинансовой помощи.

Как пишет "Европейская правда", об этом он написал в своем Twitter.

В посте посол распространил статью Atlantic Council относительно вызовов вакцинации от коронавируса в Украине, в которой, среди прочего, упомянут конфликт вокруг закупок между Министерством здравоохранения и агентством "Медицинские закупки Украины".

"Передача всех централизованных закупок в агентство - также условие предоставления макрофинансовой помощи от ЕС", - отметил Матти Маасикас.

Transferring all centralized procurement to the Agency is also a condition for EU´s macro-financial assistance.



"Ukraine’s vaccine problems have been aggravated by escalating tensions between the Ministry of Health and the Medical Procurement Agency."



https://t.co/LBe8K7W2vM — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) January 29, 2021

Как сообщала "Украинская правда", в конце 2020 года гендиректор ГП "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов обвинил министра здравоохранения Максима Степанова в неправомерном требовании согласовывать все закупки вакцин от COVID-19 с Минздравом и заявил, что с января не намерен этого делать. В итоге Кабинет министров Украины забрал функцию закупки вакцин от госпредприятия "Медзакупки Украины" и передал процесс международной организации Crown Agents.

Как известно, Украина и ЕС 23 июля официально одобрили соглашение о макрофинансовой помощи - кредит на сумму 1,2 млрд евро.

Половина этих средств предоставляется без условий - Украина уже получила их.

Выделение следующих 600 млн будет одобрено европейской стороной лишь в случае, если Украина выполнит ряд условий, разделенных на четыре блока - управление государственными финансами, управление и верховенство права, улучшение бизнес-климата, а также секторальные реформы.

Среди прочего, для получения второго транша МФД Украина должна передать централизованные закупки лекарственных средств, медицинских изделий и индивидуальных средств защиты в ведении новосозданного ГП "Медицинские закупки Украины"; должны продолжиться реформы налоговой и таможни; должна быть создана новая Высшая квалификационная комиссия судей и состояться корпоратизация 10 крупнейших государственных предприятий.

О полном перечне условий читайте в статье: Реформы ценой 600 млн евро: что пообещал в Брюсселе премьер Денис Шмыгаль