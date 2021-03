G7 нагадали Степанову про важливість прозорих закупівель та продовження медреформи

Посли країн "Великої сімки" на зустрічі з міністром охорони здоров’я України нагадали про важливість продовжувати медреформу та зберігати прозорі медичні закупівлі.

Про це йдеться у заяві послів у Twitter, пише "Європейська правда".

Посли зазначають, що на зустрічі привітали початок вакцинації від коронавірусу в України та підкреслили готовність своїх країн сприяти Україні у програмі вакцинації та подоланні наслідків епідемії.

"Вони обговорили, що в рамках цього відновлення Україні потрібно продовжити реформи системи охорони здоров’я з метою надання ефективних медичних послуг і найкращих можливих результати для українських пацієнтів. Прозорі медичні закупівлі залишаються критично важливими", - зазначають посли "Великої сімки".

