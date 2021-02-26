Германия рассматривает четыре варианта действий по "Северному потоку-2" - СМ

Правительство Германии и парламентские фракции правящей коалиции рассматривают четыре варианта ситуации с газопроводом "Северный поток-2" на фоне угроз санкций со стороны США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет немецкое деловое издание Handelsblatt.

Согласно источникам издания в правительстве, "противники трубопровода разочарованы" решением Госдепартамента США отказаться от дополнительных санкций против компаний, участвующих в проекте.

Хотя новая администрация США считает "Северный поток - 2" ошибкой, она готова к диалогу с Берлином о будущем газопровода. Издание подчеркивает, что США говорят о "переговорах на высшем уровне" с правительством Германии.

Федеральные власти обсуждают, как удовлетворить претензии американцев и заставить их отказаться от санкций в отношении компаний, участвующих в проекте.

Один из возможных вариантов - использовать трубопровод как "запорный механизм", то есть прекратить поставки газа по "Северному потоку-2", если Россия сократит объемы газа, транспортируемого через Украину. Такой сценарий вызывает множество вопросов "с правовой и политической точки зрения", хотя в Вашингтоне он в целом приветствуется.

Второй вариант предусматривает временную остановку строительства на время продолжения переговоров с США. Обсуждается создание комиссии с участием представителей США и стран ЕС.

Третий сценарий предусматривает значительное увеличение инвестиций в энергетический сектор Украины и усиление сотрудничества в области энергетики.

По четвертому варианту строительство должно быть завершено, несмотря на угрозы и критику проекта, но это неизбежно ухудшит отношения с США.

Правительство Германии пытается найти пакетное решение, удовлетворяющее претензии всех заинтересованных сторон.

Строительство российского газопровода находится на финальном этапе, но с новыми санкциями США появились шансы на то, что проект так и не будет завершен, несмотря на то, что в Германии не хотят отказываться от него.

По крайней мере 18 европейских компаний прекратили свое участие в проекте "Северный поток-2" или находятся в процессе выхода из него из-за угрозы санкций США.

24 февраля стало известно о том, что Wintershall Dea, одна из пяти компаний-участниц проекта остановила его финансирование.