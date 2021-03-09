"Масковая афера" в Германии: еще один депутат вышел из партии, но от мандата не отказывается

Уже два депутата немецкого Бундестага заявили о выходе из своих партий после обвинений в лоббировании контрактов на закупку медицинских масок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Первым о выходе из своей партии - Христианско-демократического союза - объявил Николас Льобель. Он также заявил, что отказывается от депутатского мандата.

Второй депутат, Георг Нюсляйн с Христианского социального союза - баварского партнера ХДС, также заявил о выходе из партии. Несмотря на призывы однопартийцев, он не захотел сложить мандат, но говорит, что не будет баллотироваться на следующих выборах.

Георга Нюсляйна обвиняют в лоббировании государственных контрактов на приобретение медицинских масок, за что он якобы получил около 660 000 евро. Он эти обвинения отрицает.

ХСС в своем сообщении заявила, что решение Нюсляйна было "неизбежным, в том числе для того, чтобы не нанести еще больший репутационный ущерб ХСС".

По информации Spiegel, в лоббировании контрактов на маски могли принимать участие не только эти депутаты.

Скандал может ударить по рейтингам ХДС-ХСС на предстоящих федеральных выборах в сентябре 2021 года, на которых впервые за годы кандидатом от них на пост канцлера будет не Ангела Меркель.