МИД Польши вызвал белорусского дипломата из-за ареста лидерки союза поляков

Министерство иностранных дел Беларуси вызвало белорусского дипломата в связи с арестом польской активистки, лидера Союза поляков Беларуси (ZPB) Анжелики Борис.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

В заявлении МИД сообщают, что уполномоченного Республики Беларусь вызвали в польское дипломатическое ведомство вечером 23 марта.

"Дипломатический представитель Беларуси получил четкий сигнал о том, что действия белорусской власти противоречат международным обязательствам Беларуси по защите национальных меньшинств, как и двусторонним договоренностям по защите польского меньшинства", - говорится в комментарии МИД.

Анжелику Борис задержали к вечеру 23 марта в Гродно "за нарушение правил организации массовых мероприятий". Речь шла о ярмарке, которая проводится ежегодно и в этом году состоялась 7 марта во дворе напротив офиса организации, рядом со зданием польского консульства.

Суд над Борис ожидается через 3 дня.

Как сообщает Polsat, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вскоре после задержания сказал, что реакция Польши по этому поводу обязательно будет.

Напомним, в марте Беларусь и Польша взаимно выслали нескольких дипломатов.