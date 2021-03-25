Премьер Польши обвинил Беларусь в захвате поляков в заложники

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал белорусские власти прекратить преследовать поляков, проживающих в стране, после того, как ранее на этой неделе активистку польского происхождения взяли под стражу на 15 дней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

По словам польского премьера, вопрос ареста Анжелики Борис, лидера Союза поляков Беларуси, будет поднят на саммите ЕС, который начинается в четверг.

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Анжелика Борис, президент Союза поляков Беларуси, была приговорена к тюремному заключению во вторник (23 марта), что вызвало возмущение в Польше.

Ее задержали вечером 23 марта в Гродно "за нарушение правил организации массовых мероприятий". Речь шла о ярмарке, которая проводится ежегодно, и в этом году она состоялась 7 марта во дворе рядом со зданием польского консульства. Ярмарку организуют этнические поляки, живущие в Литве, Беларуси и Латвии.

Это уже второй арест члена польского меньшинства в Беларуси за последние недели.

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"Мы не согласны с таким обращением с поляками, с захватом заложников, как можно сказать об этом виде действий, которые белорусские власти применяет во все более широком масштабе", - сказал премьер-министр Польши.

"Это действия, которые не отвечают международным стандартам. Я буду говорить об этом на заседании Европейского совета", - добавил Моравецкий.

По словам польского дипломата в Брюсселе, другие страны-члены ЕС также хотят обсудить ситуацию в Беларуси и последние события в стране во время видеосаммита в четверг.