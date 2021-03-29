В Лондоне впервые за полгода не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса

В Лондоне за предыдущие сутки впервые за шесть месяцев не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.

По данным Агентства общественного здоровья по 28 марта, в столице не умер ни один пациент, у которого бы за 28 или менее дней до этого подтвердили коронавирус.

В прошлом году в апреле, на пике первой волны эпидемии, в Лондоне ежедневно регистрировали около 230 смертей от коронавируса.

На столицу приходится около 12% всех смертей от эпидемии в стране.

Всего с начала эпидемии в Лондоне положительный тест на коронавирус получили 708 000 человек, из них 15 000 умерли в пределах 28 дней после этого. Если же учитывать упоминание коронавируса как причины смерти в свидетельстве о смерти, таких в Лондоне около 18 000.

В январе, в самый тяжелый период второй волны, в Лондоне пришлось открывать дополнительный морг на 1300 мест. Тогда рекордные показатели смертей в сутки в Британии вообще не раз превышали 1000. Больше всего зарегистрировали 20 января - 1820 умерших.

Как уже сообщалось, накануне количество вакцинированных первой дозой в Великобритании превысило 30 млн, а прирост заражений с начала марта редко превышает 6000.

С 29 марта в стране начинается второй этап отмены коронавирусных ограничений. Среди прочего, позволяют встречи на улице группами до шести человек, открывают теннисные корты и поля для гольфа.