У Британії скасовують частину коронавірусних обмежень
У Великій Британії в понеділок розпочнеться другий етап скасування коронавірусних обмежень відповідно до графіка уряду щодо виходу з національного карантину.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.
Британцям дозволять зустрічатися на вулиці групами до 6 осіб або членам не більше ніж двох домогосподарств.
Відкриті спортивні споруди, включаючи тенісні корти і поля для гольфу, також знову відкриваються і можуть відновитися організовані заняття спортом на відкритому повітрі.
Також дозволяється проведення весіль, на яких будуть присутні до шести осіб.
Але прем'єр-міністр Борис Джонсон закликав до обережності, заявивши, що випадки захворювання в Європі почастішали, а розгортання вакцини загрожує різними штамами.
"Не дивлячись на сьогоднішні послаблення, кожен повинен продовжувати дотримуватися правил, пам'ятати "руки, обличчя, простір" і йти за вакциною, коли його покличуть", - сказав Джонсон.
Новий слоган - Руки, обличчя, простір і свіже повітря - також був представлений урядом, щоб підкреслити важливість вентиляції в скороченні поширення вірусу.
Наступний етап пом'якшення правил відбудеться не раніше 12 квітня, коли знову відкриються другорядні магазини, а ресторани та паби будуть обслуговувати відвідувачів на відкритих майданчиках.