У Британії скасовують частину коронавірусних обмежень

У Великій Британії в понеділок розпочнеться другий етап скасування коронавірусних обмежень відповідно до графіка уряду щодо виходу з національного карантину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Британцям дозволять зустрічатися на вулиці групами до 6 осіб або членам не більше ніж двох домогосподарств.

Відкриті спортивні споруди, включаючи тенісні корти і поля для гольфу, також знову відкриваються і можуть відновитися організовані заняття спортом на відкритому повітрі.

Також дозволяється проведення весіль, на яких будуть присутні до шести осіб.

Але прем'єр-міністр Борис Джонсон закликав до обережності, заявивши, що випадки захворювання в Європі почастішали, а розгортання вакцини загрожує різними штамами.

"Не дивлячись на сьогоднішні послаблення, кожен повинен продовжувати дотримуватися правил, пам'ятати "руки, обличчя, простір" і йти за вакциною, коли його покличуть", - сказав Джонсон.

Новий слоган - Руки, обличчя, простір і свіже повітря - також був представлений урядом, щоб підкреслити важливість вентиляції в скороченні поширення вірусу.

Наступний етап пом'якшення правил відбудеться не раніше 12 квітня, коли знову відкриються другорядні магазини, а ресторани та паби будуть обслуговувати відвідувачів на відкритих майданчиках.