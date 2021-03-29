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У Британії щеплення від коронавірусу отримали понад 30 млн осіб

Понеділок, 29 березня 2021, 10:28

У Британії кількість людей, щеплених від коронавірусу принаймні першою дозою вакцини, перевищила 30 мільйонів.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC, такі дані оприлюднили 28 березня органи охорони здоров’я. 

Агентство громадського здоров’я Англії повідомило про вже 25 651 406 вакцинованих першою дозою, Шотландії -  2 385 709, Уельсу - 1 387 583, Північної Ірландії - 726 589.

Загалом щеплені першою дозою 30 151 287 осіб - більше половини дорослого населення.

 

Міністр охорони здоров’я Метт Хенкок назвав це "феноменальним досягненням".

У рекордний день вакцинації в Британії зробили 711 156 щеплень.

Починаючи з кінця лютого, щоденний приріст заражень коронавірусом в країні лише іноді перевищує 6 тисяч випадків.

 

Як вже повідомлялося, з 29 березня в країні починається другий етап скасування коронавірусних обмежень. Серед іншого, дозволяють зустрічі надворі групами до 6 осіб, відкривають тенісні корти та поля для гольфу.

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Велика Британія Коронавірус
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