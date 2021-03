У Британії щеплення від коронавірусу отримали понад 30 млн осіб

У Британії кількість людей, щеплених від коронавірусу принаймні першою дозою вакцини, перевищила 30 мільйонів.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC, такі дані оприлюднили 28 березня органи охорони здоров’я.

Агентство громадського здоров’я Англії повідомило про вже 25 651 406 вакцинованих першою дозою, Шотландії - 2 385 709, Уельсу - 1 387 583, Північної Ірландії - 726 589.

Загалом щеплені першою дозою 30 151 287 осіб - більше половини дорослого населення.

Міністр охорони здоров’я Метт Хенкок назвав це "феноменальним досягненням".

More than 30 MILLION people across the U.K. have now had the vaccine.



This is a phenomenal achievement - thank you to everyone for coming forward. 🇬🇧 pic.twitter.com/g3refJh5Fr