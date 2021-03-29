У Британії щеплення від коронавірусу отримали понад 30 млн осіб
У Британії кількість людей, щеплених від коронавірусу принаймні першою дозою вакцини, перевищила 30 мільйонів.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC, такі дані оприлюднили 28 березня органи охорони здоров’я.
Агентство громадського здоров’я Англії повідомило про вже 25 651 406 вакцинованих першою дозою, Шотландії - 2 385 709, Уельсу - 1 387 583, Північної Ірландії - 726 589.
Загалом щеплені першою дозою 30 151 287 осіб - більше половини дорослого населення.
Міністр охорони здоров’я Метт Хенкок назвав це "феноменальним досягненням".
More than 30 MILLION people across the U.K. have now had the vaccine.— Matt Hancock (@MattHancock) March 28, 2021
This is a phenomenal achievement - thank you to everyone for coming forward. 🇬🇧 pic.twitter.com/g3refJh5Fr
У рекордний день вакцинації в Британії зробили 711 156 щеплень.
Починаючи з кінця лютого, щоденний приріст заражень коронавірусом в країні лише іноді перевищує 6 тисяч випадків.
Як вже повідомлялося, з 29 березня в країні починається другий етап скасування коронавірусних обмежень. Серед іншого, дозволяють зустрічі надворі групами до 6 осіб, відкривають тенісні корти та поля для гольфу.