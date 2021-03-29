У Лондоні вперше за пів року не зареєстрували жодної смерті від коронавірусу

У Лондоні за попередню добу вперше за шість місяців не зареєстрували жодної смерті від коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

За даними Агентства громадського здоров’я за 28 березня, у столиці не помер жоден пацієнт, у якого б за 28 чи менше днів перед цим підтвердили коронавірус.

Минулого року у квітні, на піку першої хвилі епідемії, у Лондоні щодня реєстрували близько 230 смертей від коронавірусу.

На столицю припадає близько 12% усіх смертей від епідемії в країні.

Загалом з початку епідемії у Лондоні позитивний тест на коронавірус отримали 708 000 людей, з них 15 000 померли у межах 28 днів після цього. Якщо ж враховувати згадку коронавірусу як причини смерті у свідоцтві про смерть, таких у Лондоні близько 18 000.

У січні, у найважчий період другої хвилі, в Лондоні довелося відкривати додатковий морг на 1300 місць. Тоді рекордні показники смертей за добу в Британії загалом не раз перевищували 1000. Найбільший зареєстрували 20 січня - 1820 померлих.

Як вже повідомлялося, напередодні кількість вакцинованих першою дозою у Британії перевищила 30 млн, а приріст заражень з початку березня зрідка перевищує 6 тисяч.

З 29 березня в країні починається другий етап скасування коронавірусних обмежень. Серед іншого, дозволяють зустрічі надворі групами до 6 осіб, відкривають тенісні корти та поля для гольфу.