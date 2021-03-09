Атака на монархию: зачем принц Гарри и Меган Маркл воюют с королевской семьей

Новый мегаскандал в британской королевской семье – интервью принца Гарри и Меган Маркл, которые теперь живут в США и оттуда "объявили войну" родственникам.

Если не первой (первая все же пандемия), то точно второй темой мировых СМИ в эти выходные стал очередной скандал в британской королевской семье.

Британская монархия – самая влиятельная и популярная в мире. Ни одного другого принца или герцога так живо не обсуждают. Мы практически не знаем, как живут монаршие семьи в Японии, Испании, Нидерландах или Дании. Даже о самых богатых саудовских королях читателям и зрителям не так интересно знать.

Но как только речь заходит о британской королевской семье – так сразу же загораются глаза у таблоидов и обозревателей светской жизни.

Событие, которое произошло практически в Международный женский день, скорее всего, станет самым резонансным в жизни монархии после развода принца Уэльского и трагической гибели принцессы Дианы.

Это событие – интервью герцога и герцогини Сассекских, которые теперь живут в США и известны там как Гарри и Меган Маркл.

"Объявление войны"

Отношение к паре, которая еще недавно (по крайней мере, формально) была в очереди на британский престол, в последние годы претерпело радикальные изменения – но все это время они оставались интересными аудитории. Вспомните только, какое внимание было приковано к их бракосочетанию в 2018 году, да и вообще к роману принца Гарри (младшего сына принца Чарльза и принцессы Дианы) с американской актрисой и фотомоделью.

После свадьбы, которую посмотрели около миллиарда зрителей (!) и которая обошлась в сотни миллионов фунтов стерлингов, после жизни молодых сначала в Кенсингтонском дворце, а затем в имении Фрогмор, после семейных фото, где бывшая американская актриса Меган Маркл со счастливой улыбкой приветствовала британцев вместе с королевой Елизаветой II, герцогом Эдинбургским, принцем Чарльзом и другими старшими членами семьи, после всей этой волшебной сказки наступили холодные и туманные времена непонимания и разочарования.

Как известно, Меган Маркл не прижилась при дворе Ее Величества и не смогла полноценно выполнять функции одного из старших членов королевской семьи.

Первыми это поняли британские таблоиды, которые после медового месяца уважения набросились на новоиспеченную герцогиню как настоящие английские бульдоги. Нельзя говорить, что критика была безосновательной, но то, что она была безжалостной – это точно.

Так или иначе, спустя два года супруги решили оставить службу британскому престолу и начать другую жизнь в Америке.

Все бы ничего, но королевская семья прекратила после этого финансировать принца. Более того, за ремонт в имении Фрогмор Гарри заставили вернуть все деньги. Что он и сделал неделю назад.

Казалось бы, проблема снята.

Но со временем, когда история Гарри и Меган начала забываться, прогремел взрыв.

Этим взрывом стало интервью, которое супруги дали известной американской шоувумен Опре Уинфри.

Что рассказали Меган и Гарри телеведущей? Почему британские газеты назвали это интервью объявлением войны?

И угрожает ли что-нибудь институту монархии в Великобритании?

Обвинения и намеки

Что же было в этом интервью?

Бывшие герцог и герцогиня (титул был реанимирован специально для них перед свадьбой) критиковали британскую монархию. Критиковали многие и сокрушительно. Но если мы внимательно послушаем эту критику, то заметим, что обвинений много, но все они безадресные и не содержат каких-либо конкретных фактов или доказательств.

Например: герцогиня рассказывает, что кто-то из королевской семьи спрашивал, насколько темнокожим будет первый сын супругов, еще до родов.

Меган намекает на расизм – тему, которая сейчас очень популярна именно в Америке.

Но кто это был? Кто же этот расист среди правящей семьи – этого ни Меган, ни Гарри не говорят.

Более того, они четко дают понять, что никогда этого не скажут.

Следующее обвинение – давление на Меган и травля, мол, были такими, что она думала о суициде. Но что именно она считает "давлением" или "травлей"? Какие случаи или события? Неизвестно.

Известно только, что супруги обратились в службу Букингемского дворца с просьбой защитить Меган. Но там им отказали.

Причем из интервью становится понятно, что Гарри об этом узнал только сейчас. А где же он был, когда это происходило? Неужели ничего не замечал? Неужели не чувствовал психологическое состояние любимой?

Еще одно предположение. Якобы кто-то (опять "кто-то"!) из королевской семьи не хотел давать или не дал титул принца новорожденному сыну Гарри и Меган – Арчибальду.

Здесь вообще все перепуталось. По правилам Короны, титул принца мог быть предоставлен сыну Гарри только в случае и только после того, как монархом станет отец Гарри, Чарльз. Так что на что жалуются "королевские диссиденты", не очень понятно.

Гарри пожаловался на то, что его отец прекратил общение. Плохо. Но неужели после этого интервью у Гарри появилась надежда, что общение возобновится?

Меган признала факт конфликта с Кейт Миддлтон, супругой герцога Кембриджского Уильяма (старшего брата Гарри).

Из-за чего был конфликт, она не говорит. Но в Британии все знают, что таблоиды постоянно сравнивали Меган и Кейт и в 9 случаях из 10 отдавали предпочтение последней.

Кто же тогда инициировал конфликт? И о чем он говорит? О давлении? Расизме? Буллинге? Просто о зависти?

Кстати о буллинге, то есть травле. Накануне интервью в прессу попало письмо нескольких помощников Меган Маркл в период, когда она жила в Кенсингтонском дворце.

В письме они заявляют, что вынуждены уволиться из-за буллинга и агрессии со стороны герцогини – которая теперь сама (но, в отличие от уволившихся британцев, без деталей) жалуется на травлю со стороны своих родственников.

Письмо было написано давно, но публичным его решили сделать только сейчас. Очевидно, не без помощи Букингемского дворца.

Королевская цена скандала

Возникает вопрос: какие последствия будет иметь этот демарш? И здесь надо сказать несколько слов о британской специфике. Великобритания – страна в чем-то очень странная и неординарная. Поэтому и последствия этого скандала в королевстве оказались совсем иными, чем могли бы быть в любой другой стране.

Практически сразу после скандального интервью социологическое агентство Ipsos MORI провело исследование настроений британцев в отношении института монархии.

Британцев спросили, не будет ли лучше для Британии, если монархию ликвидируют.

"Да, лучше" – ответили лишь 17%. Не уверенных, индифферентных или тех, кто считает, что будет хуже – 83%.

Такого уровня поддержки у монархии уже давно не было.

Вторым вопросом замеряли популярность членов королевской семьи.

Самой популярной, конечно, является Елизавета II, ей полностью доверяют 40% опрошенных, причем доверие к ней после интервью Гарри и Меган возросло на 8 процентных пунктов.

32% доверяют герцогу Кембриджскому Уильяму (+2), далее следует герцогиня Кейт – 29% (+2) и так далее. Практически ко всем членам королевской семьи уровень доверия или вырос, или остался на прежнем уровне.

И только один член королевской семьи – принц Гарри – в этот день потерял 18% доверия.

Поэтому нет сомнений: это интервью и критика вряд ли будут ударом для монархии. К тому же можно прогнозировать, что вскоре популярность Гарри и Меган в Британии еще больше упадет.

Один из признаков британского характера – встречать трудности молча, сжав губы, не жаловаться и не ныть. Сдержанность, твердость характера и служение – вот что приветствуется у членов королевской семьи. И именно за это британскую аристократию продолжают уважать.

Гарри и Меган пошли против британской сущности.

Поэтому подобные информационные волны в самой Британии не вызывают поддержки или одобрения.

Более того, есть все основания утверждать, что Гарри и Меган ожидали такой реакции. Поэтому со своими жалобами они выступили не на родине принца, а именно в Америке, у Опры – которую обожают прежде всего в Калифорнии. Целевая аудитория этого интервью – не британцы, а американцы. Прогрессивные, леволиберальные и состоятельные женщины Калифорнии. Даже дата выхода программы (8 марта) это подтверждает.

И если в Соединенном Королевстве Гарри и Меган будут осуждать, то в Америке им уже аплодируют и их жалеют.

Заявления звезды тенниса Серены Уильямс, поэтессы Аманды Горман (это та, что выступала на инаугурации Джо Байдена) и других подтверждают, что информационный сигнал попал именно туда, куда и нужно было Меган и Гарри.

Модные сегодня в США тематики расизма, сексизма, борьбы женщин за свои права, особенно против консервативного старого института, такого как монархия, не могли не вызвать симпатию, внимание и поддержку за океаном.

А за всем этим, как правило, следует ожидать новых контрактов с американскими информационными корпорациями. Вроде последнего подписанного многомиллионного контракта Меган и Гарри со Spotify на запуск семейного подкаста.

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Еще при жизни королевы Елизаветы II британская монархия проходит период турбулентности уже из-за второй американской женщины, которая приходит в семью Виндзоров. Первая – тоже актриса, Уоллис Симпсон, в 1936 году стала причиной отречения от престола Эдуарда VIII.

Но тогда монархия не просто выжила, но и сыграла важную роль во Второй мировой войне и послевоенной стабилизации страны.

К сожалению, второй опыт также оказался неудачным. Но и сейчас монархия переживет этот вызов, ведь этот институт значительно важнее для британцев, чем просто титулы, кареты и дворцы.

Автор: Владимир Куренной,

бывший народный депутат Украины,

сопредседатель группы Украина-Великобритания в ВРУ в 2012-2014 годах