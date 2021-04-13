Суд в Польше остановил покупку крупного издателя компанией, управляемой фаворитом Качиньского

Суд в Польше приостановил покупку крупнейшего издателя региональной прессы Polska Press компанией PKN Orlen, одной из ключевых для польской экономики госкомпаний, президентом которой является фаворит Ярослава Качиньского Даниэль Обайтек.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Onet.

Суд удовлетворил ходатайство омбудсмена от 5 марта, которым просили отменить разрешение Офиса по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей на такую ​​покупку. Решение было принято еще 8 апреля, но о нем стало известно позже.

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Концерн Orlen купил крупнейшую компанию-издателя региональной прессы Polska Press в прошлом году. Компания издает 20 из 24 региональных ежедневных газет и около 120 местных еженедельников. Офис по конкуренции и защите потребителей дал согласие на покупку.

Этот шаг вызвал общественное возмущение и обвинения в наступлении на свободу слова.

Даниэль Обайтек после известия о решении суда заявил, что оно является "бессмысленным", потому что приобретение акций Polska Press действовало еще на 1 марта, до решения суда, и что для ограничения прав компании пользоваться правом собственности на акции нет юридических оснований.

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