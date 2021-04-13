Cуд у Польщі зупинив купівлю великого видавця преси компанією, що керується фаворитом Качинського
Суд у Польщі призупинив купівлю найбільшого видавця регіональної преси Polska Press компанією PKN Orlen, однією з ключових для польської економіки держкомпаній, президентом якої є фаворит Ярослава Качинського Даніель Обайтек.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Onet.
Суд задовільнив клопотання омбудсмена від 5 березня, яким просили скасувати дозвіл Офісу з питань конкуренції та захисту прав споживачів на таку купівлю. Рішення було ухвалене ще 8 квітня, але про нього стало відомо пізніше.
Концерн Orlen купив найбільшу компанію-видавця регіональної преси Polska Press у минулому році. Компанія видає 20 із 24 регіональних щоденних газет та близько 120 місцевих тижневиків. Офіс з конкуренції та захисту споживачів погодив купівлю.
Цей крок викликав громадське обурення та звинувачення у наступі на свободу слова.
Даніель Обайтек після звістки про рішення суду заявив, що воно є "беззмістовним", тому що придбання акцій Polska Press було чинним ще на 1 березня, до рішення суду, та що для обмеження прав компанії користуватись правом власності на акції немає юридичних підстав.
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