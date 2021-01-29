Лидер правящей партии Польши считает непольские медиа "лишними" в стране

Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качинский заявил, что медиа с иностранными владельцами должны быть "редким исключением" в стране, иначе это создает угрозу для национальных интересов.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на wPolityce, об этом он заявил в интервью.

Качинского спросили о его мнении по поводу смены собственника Polska Press, ранее немецкой медиакомпании, которая теперь перешла под контроль PKN Orlen.

Лидер "ПиС" заявил, что считает это "одной из лучших новостей" за последние годы.

"Это первый шаг в правильном направлении. Мы в значительной степени лишили себя медиа, значительно уступив другим, в частности немецким, что стало существенным ослаблением нашего суверенитета - не только государства, а нации", - заявил Качинский, добавив, что немецкие медиа сыграли значительную роль в "деморализации молодых людей в 90-х".

"Если мы продолжим путь, инициированный решением Даниэля Обайтека (руководитель PKN Orlen) - мы сможем исправить эту ситуацию. Хочу напомнить, что когда одна не очень большая ежедневная газета в Германии перешла под контроль иностранцев, началась массированная кампания, после которой она снова вернулась к немецкому владельцу. Получается, они имеют право защищать свой суверенитет в этой сверхважной сфере, но отрицают такое право других стран", - заявил Ярослав Качиньский.

Он аргументировал свою позицию тем, что СМИ оказывают огромное влияние на общественное мнение.

"Нам нужны наши собственные медиа, а непольские медиа должны быть исключением, редким исключением в нашей стране. Это не легко и не быстро, но единственный возможный путь защитить нашу свободу и суверенитет", - подчеркнул лидер "ПИС".

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