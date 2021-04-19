Дипломатическая война: Россия выдворяет 20 сотрудников посольства Чехии

Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата в ответ на решение Праги выслать 18 российских дипломатов за организацию агентами РФ взрывов на складе боеприпасов в 2014 году.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В воскресенье вечером в МИД России сообщили о вызове посла Чешской Республики в Российской Федерации Витезслав Пивоньки.

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"Послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом власти Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге", - говорится в сообщении, распространенном российским внешнеполитическим ведомством.

Послу сообщили, что двадцать сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются "персонами нон грата", отметили в МИД России.

Им приказано до окончания 19 апреля покинуть территорию России.

Чешской стороне также предъявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с количеством сотрудников аналогичной категории посольства России в Чехии, добавили в МИД РФ.

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Как сообщалось, Чехия высылает 18 российских дипломатов и обвиняет РФ в организации взрыва военного склада.

Речь идет о взрыве, который произошел еще 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только за 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

По данным чешских СМИ, организованный взрыв был скорее осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе в Украине.