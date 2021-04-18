Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Чехия откажется от допуска россиян к построению АЭС из-за подрыва складов оружия агентами РФ

Взрывы в Чехии: "Петров" и "Боширов" заложили взрывчатку, она сработала раньше - СМИ

Чехия думает не допустить РФ к строительству блока АЭС

Россия готовит ответ на высылку 18 дипломатов из Праги и намекает на "закрытие посольства Чехии"






РФ увидела след США в выдворение дипломатов из Чехии

Воскресенье, 18 апреля 2021, 15:29

Россия выразила решительный протест Чехии в связи с высылкой 18 сотрудников посольства РФ и пригрозила ответными мерами.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, распространенном в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

"Власти Чехии приняли беспрецедентное решение о высылке 18 сотрудников российского посольства под голословными и надуманными предлогами о причастности российских спецслужб к взрыву в 2014 году на военных складах в населенном пункте Врбетице", - заявило министерство.

В МИД РФ добавили, что в этом "враждебном шаге" нельзя "не увидеть также американский след".

"В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев", - заявили в министерстве и пообещали принять "соответствующие меры, которые заставят авторов этой провокации осознать всю полноту ответственности за разрушение основ нормального развития отношений между нашими странами".

Как сообщалось, Чехия высылает 18 российских дипломатов и обвиняет РФ в организации взрыва военного склада.

Речь идет о взрыве, который произошел еще 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии, и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только за 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

По данным чешских СМИ, организованный взрыв был скорее всего осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
МИД Чехия США
powered by lun.ua