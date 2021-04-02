Байден впервые поговорил с Зеленским

Президент США Джозеф Байден провел первый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом "Украинской правде" сообщил информированный источник в окружении президента, пишет "Европейская правда".

По словам источника УП, разговор недавно закончился. Стороны говорили в первую очередь о ситуации на Донбассе.

Ранее в пятницу издание Politico сообщило, что Джо Байден 2 апреля проведет первый телефонный разговор на посту президента с украинским коллегой Владимиром Зеленским на фоне сообщений о наращивании войск РФ.

Разговор состоялся как минимум после трех телефонных разговоров на высшем уровне между США и Украиной на этой неделе - между госсекретарем Энтони Блинкеном, председателем комитета начальников штабов генералом Марком Милли, министром обороны Ллойдом Остином и их украинскими коллегами.

Как сообщалось, послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить недавний всплеск насилия на Донбассе и скопление российских войск у украинских границ.

Соединенные Штаты предостерегли Россию от запугивания Киева на фоне сообщений о наращивании российского военного присутствия на границе с Украиной.

1 апреля СМИ сообщили, что Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как оккупанты на Донбассе нарушили режим прекращения огня и убили четырех украинских военных и Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.