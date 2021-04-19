Кандидата в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС выберет партия Меркель

Премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер предоставил право членам Христианско-демократического союза (ХДС) принять решение о едином кандидате от ХДС/ХСС на пост канцлера Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Также Зедер призвал ХДС как можно скорее принять это решение. Соответствующие заявления он сделал после заседания президиума своей партии в понедельник.

"Мы ХСС и я в том числе отнесемся с уважением к любому решению", - сказал Зедер.

При этом он подчеркнул, что его поддерживает значительная часть фракции ХДС/ХСС, а также избиратели, следует из опросов общественного мнения. Он призвал членов партнерской партии учесть это.

В случае, если члены ХДС примут решение в пользу своего председателя Армина Лашета, Зедер пообещал, что будет участвовать в предвыборной кампании ХДС/ХСС и поддерживать Лашета "без скрытой злобы".

Между тем в Берлине вечером 19 апреля в режиме онлайн началось заседание президиума ХДС. Состоится, а если да, то как и когда, соответствующее голосование за кандидатуру на пост канцлера, пока неизвестно.

Ранее ожидалось, что решение о кандидатуре на пост канцлера ФРГ консерваторы примут в январе после того, как Армин Лашет был избран председателем ХДС. Однако потенциальным кандидатом в канцлеры все чаще называли и баварского премьера, популярность которого значительно возросла в масштабах всей страны во время пандемии COVID-19.

Как сообщалось, Зёдер серьезно опережает Лашета, в опросах общественного мнения относительно потенциального преемника Ангелы Меркель на посту канцлера.

Лашет отверг важность опросов, отметив, что до выборов еще несколько месяцев, и в прошлом он преодолевал низкие рейтинги во время региональных выборов.

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