В Германии "Зеленые" впервые выдвинули кандидата на пост канцлера

Немецкие "Зеленые" впервые в истории партии выдвинули кандидата на пост федерального канцлера, выбрав на эту роль Анналену Бербок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Кандидатуру согласовали между собой сопредседатели партии Анналена Бербок и Роберт Габек, далее с их решением согласились коллеги.

Как отмечает Spiegel, пока речь не идет о финальном решении - кандидатуру Бербок нужно будет утвердить на партийном конгрессе, который состоится в середине июня. Впрочем, уже сейчас считают, что решение останется неизменным.

Габек и Бербок совместно возглавляют "Зеленых" три с половиной года.

Анналена Бербок является члена Бундестага с 2013 года, по образованию - юрист-международник.

Как уже сообщалось, консерваторы ХДС-ХСС до сих пор не определились с общим кандидатом на должность канцлера. На эту роль одновременно претендуют лидер христианских демократов Армин Лашет и лидер Христианско-социального союза Маркус Зьодер. Традиционно кандидатом от блока становится лидер ХДС, но Зьодер серьезно опережает Лашета в опросах общественного мнения.

Федеральные выборы в Германии состоятся 26 сентября 2021 года.

Читайте также: Провал партии Меркель: что показала "генеральная репетиция" выборов в Бундестаг