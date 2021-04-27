В Грузии часть оппозиционных сил прекратили бойкот парламента

В Грузии часть оппозиционных сил, которые подписали план президента Евросовета Шарля Мишеля для выхода из кризиса, прекратили бойкот работы парламента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Оппозиционные депутаты примут участие в инициировании законопроекта об амнистии, который будет касаться нарушений и задержаний, связанных с протестами 20 июня 2019 года.

Среди сил, которые подписали план и, соответственно, должны присоединиться к работе парламента - партия "Лело", "Стратегия Агмашенебели", лидер партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе, лидер "Республиканской партии" Хатуна Самнидзе и Саломе Самардашвили ("Единое национальное движение", ЕНД), Давид Бакрадзе ("Европейская Грузия"), Григол Вашадзе (экс-ЕНД), Армази Ахвледиани ("Европейская Грузия") и Шавла Шавгулидзе как отдельные депутаты.

Однако еще часть оппозиции, в том числе крупнейшая из оппозиционных партий "Единое национальное движение", продолжают бойкот парламента.

Напомним, оппозиционные депутаты бойкотировали работу законодательного органа из-за несогласия с результатами выборов еще с ноября 2020 года, считая выборы фальсифицированными. По результатам выборов восемь оппозиционных партий получили 60 мандатов, правящая "Грузинская мечта" - 90.

19 апреля часть политсил подписали обновленный план выхода из кризиса, представленный президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

От двух партий - "Единого национального движения" Саакашвили и "Европейской Грузии" - подписи поставили только отдельные депутаты.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал ЕНД, учредителем которой он является, согласиться на предложенный президентом Евросовета план выхода из политического кризиса, но только после освобождения лидера ЕНД Мелия.

Подробнее о последних событиях - в видеоблоге "Европейской правды" или в статье Убедить даже Саакашвили: как ЕС удалось примирить власть и оппозицию в Грузии