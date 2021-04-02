В Европарламенте заговорили об остановке макрофинансовой помощи Грузии

В Европарламенте заявили, что отказ политических лидеров Грузии от предложений посредника ЕС Кристиана Даниэльссона по урегулированию политического кризиса может иметь последствия для двусторонних отношений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Европарламента.

"После отказа политических партий пойти на компромисс, лидеры Грузии не должны ожидать от Европейского Союза возвращения к привычным отношениям. В частности, Европарламент призывает к быстрым последствиям по финансовой помощи ЕС, включая как приостановление дальнейших выплат, так и увеличение условий, связанных с макрофинансовой помощи ЕС и программами бюджетной поддержки", - говорится в заявлении.

Евродепутаты подчеркнули, что поддерживают предложения Даниэльссон, которые он сделал политическим партиям: амбициозные избирательные и судебные реформы, содержательнок распределение ответственности в парламенте Грузии и решение о будущих выборах и двух случаев политизированного правосудия.

"Мы глубоко разочарованы политическими лидерами Грузии из-за их неспособности достичь согласия в минувший вторник, несмотря на все усилия, приложенные Европейским Союзом с целью прекращения текущего политического кризиса. За этот результат следует обвинять как правящие, так и основные оппозиционные партии, которые участвуют в дискуссиях, а особая ответственность лежит на правящей партии", - говорится в заявлении.

Депутаты также призвали правящую партию сделать все необходимое для принятия текущих избирательных и судебных реформ в парламенте Грузии и необходимости полного выполнения рекомендаций ОБСЕ/БДИПЧ и Венецианской комиссии.

"Мы призываем лидеров Грузии немедленно принять меры. На кону будущее отношений между ЕС и Грузией", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, в Грузии закончилась неудачей уже вторая попытка привлечь "Грузинской мечты" и оппозиции договориться о выходе из политического кризиса при посредничестве ЕС.

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