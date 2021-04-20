Саакашвили призвал свою партию подписать план ЕС по выходу из кризиса при одном условии

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили призвал партию "Единое национальное движение" (ЕНД), учредителем которой он является, согласиться на предложенный президентом Евросовета план выхода из политического кризиса, но только после освобождения лидера ЕНД Никанора Мелии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"Ника Мелия должен выйти из тюрьмы без каких-либо унизительных условий, без непонятного залога... потому что находится там незаконно и без вины. Но после того как он выйдет из тюрьмы на этих условиях, я хотел бы призвать ЕНД подписать соглашение, потому что это второй главный пункт, осенью, вместе с выборами в органы местного самоуправления, фактически назначен референдум "Грузинской мечты" об отстранении власти Иванишвили", - заявил Михеил Саакашвили в видеообращении.

Он также заявил, что собирается к тому времени вернуться в Грузию.

Напомним, поздно вечером 19 апреля политические партии Грузии подписали обновленный план выхода из кризиса, представленный президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

От двух партий - "Единого национального движения" Саакашвили и "Европейской Грузии" - подписи поставили только Саломе Самадашвили и Давид Бакрадзе как индивидуальные депутаты. Впоследствии к ним как отдельные подписанты присоединились экс-лидер ЕНД Григол Вашадзе и Армази Ахвледиани от "Европейской Грузии".

Президент Евросовета после новости о подписании прибыл со срочным визитом в Тбилиси.

Соглашение предусматривает освобождение из заключения лидера оппозиции Ники Мелии и совладельца телеканала "Мтавари" Георгия Руруа; проведение системных избирательных изменений; реформы в сфере правосудия; перераспределение полномочий в парламенте.

В документе указано, что досрочные парламентские выборы пройдут в Грузии в 2022 году - если на предстоящих осенних выборах в местные органы власти "Грузинская мечта" не сможет набрать 43% голосов.

Оппозиционные партии, которые подпишут документ, должны прекратить бойкот парламента.

Напомним, по личному указанию Мишеля дипломат Кристиан Даниельсон в марте дважды посетил Тбилиси для содействия в урегулировании кризиса. Он провел несколько встреч как с представителями власти, так и оппозиции, однако до сих пор усилия Брюсселя не дали результата.

Подробнее о пути выхода из кризиса, предложенном ЕС, в статье: План действий для Грузии: как ЕС идет против партии Саакашвили в преодолении кризиса