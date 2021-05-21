В Сенате США предложили возобновить санкции против газопровода "Северный поток-2"

Четырнадцать сенаторов-республиканцев представили законопроект, который вновь вводит санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве российского газопровода "Северный поток-2", после того, как администрация Байдена объявила об их отмене.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.

Законопроект предлагает возобновить санкции против компании, стоящей за трубопроводом, и генерального директора Матиаса Варнига, а также распространит их на "субподрядчиков любой организации, которая работает на газопроводе Nord Stream 2".

"Рискуя ослабить глобальные позиции Америки, администрация Байдена соглашается с ошибочной стратегией Германии, которая даст Путину контроль над нашими союзниками в Европе", - заявил сенатор Кевин Крамер, республиканец от штата Нью-Йорк.

"Трубопровод Путина должен быть остановлен, и я призываю своих коллег присоединиться к этим усилиям, прежде чем администрация заставит Соединенные Штаты на собственном горьком опыте понять, почему энергетическая безопасность означает национальную безопасность", - добавил он.

Как сообщалось, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

В то же время Госдепартамент США предложил ввести санкции в отношении четырех российских судов, участвующих в строительстве "Северного потока-2", и четырех связанных с проектом компаний.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал отказ США от введения санкций против оператора "Северного потока - 2" положительным сигналом.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и десятки украинских парламентариев и представителей общественности обратились с открытым письмом к США и странам Европы, в котором призывают сохранить санкции против "Северного потока-2".

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