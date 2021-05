Польша и Литва назвали действия Лукашенка актом гостероризма

Топ-чиновники Польши и Литвы назвали вынужденную посадку в Минске самолета Афины-Вильнюс с белорусским оппозиционером на борту актом государственного терроризма.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"То, что случилось сегодня - это атака не только на Литву. Это акт государственного терроризма, направленный против безопасности граждан ЕС и других стран", - заявила премьер Литвы Ингрида Шимоните.

What happened today is an attack not only on Lithuania.



This is the act of state terrorism directed against the security of citizens of the #EU and other countries.https://t.co/kxfl6VX0iI — Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) May 23, 2021

"Похищение гражданского самолета - это беспрецедентный акт государственного тероризма. Это не может пройти без последствий", - заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий. Он добавил, что попросил президента Евросовета обсудить этот вопрос в понедельник и обсудить неотложные санкции против режима Лукашенко.

I have asked @eucopresident to expand tomorrow's #EUCO agenda and discuss immediate sanctions against A. Lukashenka regime. Hijacking of a civilian plane is an unprecedented act of state terrorism. It cannot go unpunished. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) May 23, 2021

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис подчеркнул, что речь идет о вынужденной посадке самолета, похищении журналиста и удерживании более 100 пассажиров фактически заложниками.

The plane has taken off. Most passengers are on board. Waiting for it to land in Vilnius in 20 mins. Forced landing, kidnapping a journalist & holding more than 100 passengers hostage was a heinous crime against international community & civilized world. It will not go unpunished — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) May 23, 2021

"Это отвратительное преступление против международного сообщества и цивилизованного мира. Это не пройдет безнаказанно", - подчеркнул он.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс также подчеркнул, что речь идет фактически о похищении самолета ради расправы с политическим оппонентом, и это свидетельствует, что летать над Беларусью опасно.

"Воздушное пространство Беларуси нужно закрыть для всех международных рейсов", - подчеркнул он.

Today’s hijacking of #Ryanair flight by Lukashenko regime shows that Belarusian airspace is not safe, people’s lives were put at risk and kidnaping of a political opponent took place. Belarusian airspace must be closed for all international flights. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 23, 2021

Как сообщалось, в воскресенье Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске Ryanair с оппозиционером.

Это событие вызвало резкую реакцию мира. ЕС предупредил Беларусь о последствиях и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.

Авиакомпания Ryanair в заявлении уже после приземления самолета в Вильнюсе не упомянула ключевые обстоятельства инцидента и заявила, что свернуть в Минск было ближе, чем Вильнюса, что не соответствует действительности.