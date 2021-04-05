Между мифами и намеками: скрытые детали разговора Байдена и Зеленского

В пятницу президент США Джо Байден позвонил Владимиру Зеленскому.

Их разговор состоялся впервые после избрания американского президента на этот пост. Ожидание затянулось, породив не одну теорию на тему "почему же он не звонит". И хотя посольство США отдельным заявлением заверило, что никаких условий для звонка Белый дом не выдвигает – даже это не сняло всех вопросов.

Но и после того, как разговор состоялся, вопросы не исчезли, а сменились другими.

Что это было – формальная беседа или нечто большее?

– Почему пресс-релизы Банковой и Белого дома настолько отличаются?

– Не придумали ли в ОПУ фразу о том, что Байден "восхищен лидерством Зеленского"?

Ответы на эти вопросы разочаруют любителей "зрады". Как бы сложно ни было в это поверить, но последняя фраза действительно звучала; пресс-релиз Банковой в США считают соответствующим, и даже более того – знали о его содержании еще до публикации.

Но есть другая проблема. Похоже, что некоторые сигналы, посланные из США, у Зеленского не уловили.

Почему он позвонил?

Официальные контакты с президентом Соединенных Штатов, главного союзника Украины в сфере безопасности, несомненно, очень важны. Поэтому стоит еще раз подчеркнуть: пауза с организацией телефонного общения между новоизбранным президентом США и президентом Украины затянулась, если брать во внимание то, что Киев хотел его проведения.

Однако значение и этого разговора, и этой задержки было явно переоценено в украинском информпространстве, поэтому превратилась в элемент не внешней политики, а внутриукраинской политической борьбы (с интернет-мемами и фотожабами на тему "почему он не звонит").

К примеру, президенты Польши или Румынии, как и ни один другой союзник США в Центральной и Восточной Европе, тоже еще не имели возможности поговорить с Байденом.

То же самое касается и Турции (где, к слову, медиа также обеспокоены отсутствием звонка), и всей Южной Европы, от Португалии до Балкан, за одним исключением – греческому премьеру Байден все же позвонил. Но это произошло только неделю назад, то есть после точно такой же длительной задержки.

Так что задержка телефонного разговора Байден-Зеленский точно не была чем-то чрезвычайным – скорее, наоборот.

А акцентирование на этом со стороны украинской оппозиции Вашингтон скорее возмущало. В середине марта в посольстве США даже заверили отдельным заявлением: Байден позвонит Зеленскому без каких-либо условий.

Точно такие же сигналы звучали во время официальных разговоров на высоком уровне.

По информации ЕвроПравды, и советник Байдена по вопросам безопасности Джейк Салливан, который общался с Андреем Ермаком, и госсекретарь Энтони Блинкен, который звонил Дмитрию Кулебе, также поспешили заверить своих киевских собеседников, что Вашингтон не выдвигает никаких требований или условий для организации разговора президентов, а просто ждет удобное время для этого.

На этом фоне очень интересно прозвучала попытка оппозиции уже после разговора запустить "утку" о том, что реальным организатором звонка Байдена Зеленскому стал... Петр Порошенко. Об этом написал, в частности, Павел Нусс, которого считают одним из топ-членов неформальной группы поддержки Порошенко в соцсетях и которого профильные медиа издавна называют одним из ключевых распространителей в информационных кампаниях пятого президента.

Нечего и говорить, что в США этот пост вызвал недоумение, ведь он совсем не связан с реальностью.

Что касается реальных причин задержки – то о них можно только предполагать. Вряд ли это лишь вопрос времени. Нельзя исключить, что Байден действительно ждал каких-то дополнительных действий от украинского правительства, например начала преследования бывших "топов" Приватбанка. Но это – лишь догадки. А фактом остается то, что звонок состоялся, как только появилась реальная причина для разговора.

Говорил ли Байден о "Зе-лидерстве"?

Причиной для того, что Джо Байден решил позвонить в Киев, стало обострение российской агрессии на Востоке Украины и маневры российских войск как вблизи украинской границы, так и на оккупированной территории. Ведь это все больше привлекает внимание Запада.

Впрочем – и это важно – переговоры не ограничились вопросами безопасности.

И источники "Европейской правды", и официальные комментарии свидетельствуют о том, что телефонный разговор Байдена и Зеленского вылился в полноценные переговоры. "Это были полномасштабные переговоры, не только о Востоке", – подчеркнул другой источник в дипслужбе США.

В ОПУ говорят, что звонок длился "более 50 минут". Другой источник ЕП с американской стороны упомянул о более 40 минутах. И то, и другое – действительно много для телефонного разговора с президентом США, а также больше, чем получасовой слот, предусмотренный в графике.

В официальных сообщениях Белый дом и Банковая также упомянули не только о Донбассе. Но тексты оказались принципиально разными по объему и содержанию.

Большое внимание привлекло начало официального сообщения украинской стороны, прежде всего такая фраза:

"В этом контексте Джо Байден отметил, что восхищен лидерством Владимира Зеленского в преобразовании Украины в государство с прочными демократическими институтами".

Правда ли она звучала? Или, возможно, "ее придумала Мендель на Банковой"? Такое предположение и даже уверенность в этом были в сообщениях в соцсетях.

Но реальность – иная. И следующие несколько абзацев могут удивить многих читателей.

ЕвроПравда убедилась – нет, это не выдумано. Это подтверждают также американские источники. Более того, один из собеседников утверждает, что сторона США знала о содержании украинского пресс-релиза еще до публикации и не имела возражений против такой фразы: "Мы, конечно, не редактируем украинские сообщение, но это общепринято и нормально для стратегических партнеров – посоветоваться перед публикацией, чтобы согласовать сигналы".

Фразу о "восхищении лидерством" американцы восприняли как чисто протокольную, которая должна обязательно быть в общении с Киевом о реформах.

И действительно, очень похожая фраза в свое время звучала в период после переговоров Петра Порошенко с Бараком Обамой. "Я убежден, что его (Порошенко) лидерство имеет важнейшее значение для Украины в нынешний трудный момент ее истории", – говорил Обама во время своей первой встречи с Порошенко в Вашингтоне. И пресс-служба пятого президента приводила подобные цитаты по итогам его переговоров с американским коллегой.

К примеру, в июне 2015 года, после телефонного разговора двух президентов, Банковая в официальном пресс-релизе так же привела слова американского президента о том, что он "отметил лидерство президента Украины в проведении реформ и достижение весомых результатов на этом пути". Нечего и говорить, что в сообщении пресс-службы Обамы подобных слов не было, да и вообще сообщения существенно отличались по акцентам. И это – вполне нормальная ситуация.

Впрочем, акцентирование противников Зеленского на подобных вещах не имеет реального влияния на переговоры. Разве что заставляет Вашингтон удивляться тому, как внутриполитическая борьба в Украине способствует появлению новых мифов, затрагивающих их самих.

Между тем за мнимыми "проблемами" переговоров без должного внимания остались другие важные детали.

Намек, который не поняли

"У меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?" – так Владимир Зеленский недавно, в интервью программе Axios, рассказывал о планах относительно своей будущей беседы с Джо Байденом.

Неплохой вопрос, на самом деле.

Хотелось бы услышать ответ на него от Байдена, который до сих пор не раскрывал своего отношения к стремлению Киева как можно быстрее присоединиться к Альянсу. И тем более важно, чтобы ответ он дал именно Зеленскому, учитывая то, что для сближения с НАТО нам нужно показать значительно больший прогресс в реформах, которые требуют уже упомянутого лидерства со стороны президента Украины.

И хотя вряд ли на переговорах президентов это прозвучало дословно именно таким образом (тональность переговоров глав государств обычно несколько иная), но тематику сближения Украины с Альянсом действительно обсуждали.

И Зеленский, по сути, получил ответ на свой публично поставленный вопрос.

Коротко его пересказал Белый дом в пресс-релизе, где говорится, что Байден подчеркнул "поддержку плана Зеленского по борьбе с коррупцией и реализацию программы реформ, основанной на общих демократических ценностях". "Лидеры согласились, что эти реформы являются центральными для евроатлантических устремлений Украины", – говорится в заявлении Белого дома.

Таков дипломатический язык, по правилам которого одно государство (США) не может требовать от другого (Украины) реформ – может только приглашать к их ускорению, намекая на перспективы.

Вот только нет уверенности, что лично Зеленский услышал этот призыв. Поскольку в пресс-релизе Банковой эта фраза звучала иначе: "Джо Байден выразил поддержку прогресса Украины в вопросе получения членства в НАТО". Как будто все и так идет хорошо.

Опасность того, что Киев не услышал основные сигналы из Вашингтона, подчеркнула также следующая коммуникация от власти. А именно от главы ОПУ Андрея Ермака, который также присутствовал на этих переговорах и рассказал об их результатах на своей facebook-странице.

"Президент Байден... высоко ценит все, что делает президент Зеленский. Джо Байден добавил, что ждет возможности снова посетить Украину, а также вспомнил свое выступление в украинском парламенте", – написал, в частности, он, приведя упоминание о выступлении Байдена в ВР как что-то положительное.

Но проблема в том, что для самого Джо Байдена это выступление несет совершенно другую нагрузку!

Об этом подробно говорилось в статье Алены Гетьманчук об опыте сотрудничества Байдена с Украиной. Советуем, к слову, прочесть этот текст, а пока приведем короткий фрагмент из него.

"Американские источники утверждают, что это была не просто речь – это был публичный призыв к политическому классу Украины, на который вице-президент решился после того, как убедился, что закрытые переговоры с руководителями Украины не дают желаемого эффекта в борьбе с коррупцией.

В своей трогательной книге "Обещай мне, папа", где Украина фигурирует достаточно часто, Байден назвал эту речь одной из важнейших в его жизни и рассказал, насколько тщательно он к ней готовился, полируя месседжи и призывая своих советников подобрать более жесткий язык.

Байден получил в Раде овации, но рассчитывал на большее.

Он надеялся на осознание депутатами ответственности за изменения в стране и соответствующее изменение их поведения. Показательная деталь: аплодисменты звучали только тогда, когда Байден говорил об агрессии России, и ни разу, когда он говорил о коррупции".

Поэтому упоминание об этом не очень удачном для Байдена этапе его сотрудничества с Украиной несло совсем, совсем другую нагрузку! Речь шла, опять же, о значении реформ.

И не похоже, что в ОПУ все полноценно поняли этот сигнал из Вашингтона.

Но несмотря на это, нужно подчеркнуть: то, что переговоры Зеленского и Байдена состоялись, то, что они были полномасштабными, коснулись и вопроса НАТО, и реформирования, и сопротивления агрессору - это очень хорошо. А то, что Байден согласился в первой же беседе обсуждать возможность своего визита в Украину и подтвердил, что "ждет его" - дополнительно вдохновляет (ни Обама, ни Трамп так ни разу и не побывали в Киеве, избегая любых заявлений о такой возможности).

Это означает, что Украина остается высоко в повестке дня президента США. Бросать нас Вашингтон точно не планирует. А дальше все будет зависеть прежде всего от самого Киева и от демократических преобразований в Украине, которые важны не только для украинцев, но и для хозяина Белого дома.



Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"