Первая страна ЕС согласилась признавать украинские свидетельства о вакцинации

Украина и Венгрия договорились взаимно признавать свидетельства о вакцинации от коронавируса, что уже с 11 июня открывает возможность для путешествий.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Официально: Украина и Венгрия взаимно признали COVID-свидетельства. С 11 июня можно путешествовать с отечественными свидетельствами о полной вакцинации. Приветствую коллегу и друга Петера Сийярто с успешным воплощением нашей договоренности. Первая страна ЕС, с которой воплотили такое решение", - сообщил он.

Офіційно: Україна і Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію. З 11 червня можна подорожувати з вітчизняними свідоцтвами про повну вакцинацію. Вітаю колегу і друга Петера Сійярто з успішним втіленням нашої домовленості. Перша країна ЄС, з якою втілили таке рішення.

🇺🇦🤝🇭🇺 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 10, 2021

Признание свидетельств означает, что будут приняты все вакцины, сертифицированные для использования в Украине, включая индийскую Covishield и китайскую CoronaVac

Венгрия - одна из немногих стран ЕС, которые используют вакцины, не утверждены регулятором Евросоюза - китайскую и российскую "Спутник V". В то же время, благодаря большему количеству вакцин Венгрия является лидером в ЕС по темпам вакцинации - первой дозой привиты более 63% взрослых, и почти 50% взрослых завершили вакцинацию.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина договаривается о взаимном признании свидетельств о вакцинации также с Турцией, Молдовой и Грузией.

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