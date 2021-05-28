С детьми на море: какие страны и с какими требованиями открыты для туристов в 2021 году

Летний отпуск приближается! Направлений для путешествий, открытых для украинцев в ​​2021 году, будет поменьше, чем до пандемии, но они есть, и при этом возможностей для полноценного отпуска значительно больше, чем в прошлом году. Этот текст расскажет, какие страны открыты для туристов из Украины, в том числе без тестов на коронавирус или без завершенной вакцинации.

Но прежде всего эта статья о том, как выехать за границу с детьми. Для отпуска с самыми младшими членами семьи нужно больше документов. Некоторые из них были необходимы и до начала пандемических ограничений; напомним и о них.

Итак, если вы решили запланировать семейный отпуск и подготовиться к нему, это видео – для вас, а в тексте мы объясним правила подробнее. И конечно же, как и обещали, приведем список стран, открытых для украинских туристов с детьми!

Какие документы брать для путешествия с ребенком?

В этом разделе мы собрали требования, которые не изменились с начала пандемии, но они все равно важны – так что напомним о них и поделимся тонкостями, которые могут пригодиться, даже если вы уже путешествовали с ребенком и знаете правила.

Конечно же, если вы путешествуете на самолете, то у вас должен быть билет (отдельный билет, напомним, должен быть даже у младенца!). Но когда покупаете билет, обратите внимание на нормы багажа.

Для детей до 12 лет, а особенно для младенцев до двух лет, для которых в самолете не резервируют отдельного места (маленький ребенок должен быть на руках у отца или матери, пристегнутый специальным ремнем, его даст стюардесса), авиакомпании обычно предусматривают меньшие разрешенные нормы багажа – как ручной клади, которую берут в салон, так и чемоданов, которые надо сдавать на регистрации. С другой стороны, складную коляску большинство авиакомпаний позволяют провозить бесплатно. Но это обязательно надо проверить заранее, чтобы не было неприятных неожиданностей в аэропорту.

Следующий пункт – загранпаспорт ребенка . Напомним, сейчас отдельные паспорта выдают даже самым маленьким. Старые схемы с "вписыванием детей в паспорт мамы/отца" или "вклеиванием фотографии в паспорта родителей" уже не работают. Даже если у вас сохранился старый "загран" с записью о ребенке, вас не выпустят из страны.

Важная деталь: проверьте срок действия детского паспорта и не ждите, пока он будет истекать. Подавляющее большинство государств (включая туристические направления, например Турцию, Египет или страны ЕС) запрещают въезд, если до истечения срока действия вашего паспорта остается менее шести месяцев. Напомним, что детям оформляют только "короткие" паспорта с четырехлетним сроком действия, поэтому детские паспорта "заканчиваются" очень часто.

Еще один документ, о котором родители порой забывают – это свидетельство о рождении . Его нет в списке обязательных, но мы очень рекомендуем его взять. Потому что на практике иногда оказывается, что без него границу с ребенком не пересечь!

Объясняем, почему.

Выезд ребенка с родителями и без

Дело в том, что ребенок двух граждан Украины может выезжать за границу только в сопровождении обоих родителей, или с нотариально заверенным разрешением на выезд, если один из родителей не едет с ним. Это не сугубо украинское правило, точно такая же норма действует во всех других государствах, и ее цель – предотвратить возможное похищение ребенка (в том числе родственниками) без родительского разрешения.

Но как проверить, что вот эти два человека, которые едут с ребенком – это действительно отец и мать, а не, допустим, родная тетя или дядя с той же фамилией? Единственный документ, который это подтверждает – это свидетельство о рождении. И если у пограничника возникнут сомнения (например, он услышит от ребенка что-то "не то"), то он вправе потребовать от родителей свидетельство.

А если женщина после брака оставила старую фамилию, то проблемы при пересечении границы без свидетельства о рождении ребенка просто гарантированы.

К счастью, пограничники часто идут навстречу, их удается убедить, даже если вы забыли свидетельство дома (у автора этих строк был такой опыт). Но поверьте, оно того не стоит. Лучше позаботиться о документах заранее. Тем более, что есть лайфхак: можно загрузить свидетельство о рождении ребенка в приложение "Дія" в телефоне, и оно всегда будет с вами.

Очень коротко отметим также, что если ребенок едет за границу с одним из родителей (а тем более – вообще без родителей, например с бабушкой), то нотариальное разрешение на выезд необходимо. И это касается также родителей в разводе. Те, кто сталкивался с этим, знает, что это может создать кучу проблем, если бывший супруг не дает права на выезд ребенка. Впрочем, в последние годы появились правила, облегчающие выезд с детьми на отдых и для такой категории – в частности, в случае, если другой родитель уклоняется от уплаты алиментов.

Что изменила эпидемия? Ковид-тесты для детей для выезда за границу

Но все эти правила действовали и раньше.

Сейчас, из-за пандемии, появились новые требования к путешествиям с детьми, отличающиеся от страны к стране. Главным образом речь идет о требовании сдавать ПЦР-тест, и на нем стоит остановиться подробнее.

Большинство наших читателей уже сдавали ПЦР-тесты, а кто не сдавал, то слышал или видел, как это происходит. Процедура – не из приятных, а для детей и подавно (в нашем видео мы показали, как берут мазки у детей для теста). И если более старшим детям можно объяснить и попросить потерпеть, то малышам это точно не понравится.

Вы спросите, зачем тестировать детей, если тест родителей – отрицательный? Это правильный вопрос, и у нас нет на него ответа. Но таковы правила. Допустим, Грузия вообще не ограничивает возраст детей, для которых действует требование о наличии ПЦР-теста. Это означает, что по закону даже младенцы должны иметь отрицательный тест – иначе не имеют права въезда в Грузию. "Европейской правде" известны случаи, когда всей семье из-за этого отказывали в посадке на самолет (ведь не поедешь за границу, оставив малыша в Киеве!).

И дело не конкретно в Грузии – это лишь иллюстрация того, что нужно проверять требование о наличии тестов, когда путешествуете с детьми. Так, для въезда в Египет можно не сдавать тесты детям, которым еще не исполнилось шести лет. В Грецию – тем, кому нет пяти.

Так что если ваш ребенок старше этого возраста, и вы не уверены, как он отнесется к процедуре тестирования – подумайте над тем, чтобы выбрать другое направление, доступное для путешествий без дополнительных условий. Тем более, что таких вариантов отдыха за границей хватает.

Какие страны открыты для туристов из Украины?

Сразу заметим, этот перечень не полный, поскольку есть немало далеких или экзотических стран, где ждут всех туристов. Например, танзанийский остров Занзибар, Гаити в Карибском бассейне или, скажем, бедная западноафриканская страна Того, куда могут поехать отчаянные любители экзотики, не требуют тестов даже от взрослых.

Но эта статья прежде всего – об отдыхе с детьми, поэтому расскажем о ближайших к нам туристических странах.

Итак, кто разрешает поездки вообще без тестов и вакцинации или других справок, которые их заменяют?

Это прежде всего Турция – одно из самых популярных среди украинских туристических направлений. Правда, и здесь, и в ряде следующих стран необходимо заполнить электронную форму перед поездкой – но это делается быстро и бесплатно. Еще два варианта стран для морского отдыха со свободным для туристов въездом – Черногория и соседняя с ней Албания. Для тех, кто любит горы и озера, а не море, есть также вариант поехать без теста в Северную Македонию.

Этим перечень "бестестовых государств" исчерпывается.

Сразу отметим: путешествие в страну, которая не тестирует туристов – это тоже определенный риск, но решение каждый принимает сам для себя (впрочем, на входе в метро в Киеве тесты тоже не проверяют, а шансы на контакт с больным там немалые).

Но со свежим отрицательным тестом (не забудьте, его надо перевести на английский - это делают все лаборатории!) для вас открывается гораздо больше вариантов. Некоторые из этих государств в качестве альтернативы принимают туристов со справкой о перенесенном ковиде (в случае, если у вас остался положительный ПЦР-тест, также переведенный на английский).

По сути, сейчас для туристов с тестами открыты большинство государств мира в Африке и Америке. А вот Европа отстает. А ведь именно этот регион наиболее интересен, когда речь идет об отпуске с детьми (чтобы перелет был не слишком тяжелым).

Морской отдых с детьми по ПЦР-тесту также открыт для украинцев. Наших туристов ждут в Греции и на Кипре, в Хорватии и в Болгарии, в Египте и в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​так далее. Есть также надежда, что летом будет работать также наземный коридор для проезда на балканские курорты на автомобиле (как было в прошлом году - например, через Венгрию), но сейчас с этим ясности нет.

Другие шенгенские морские курорты пока остаются закрытыми для обычных туристов, кроме тех, кто может предоставить справку о вакцинации. Шансы на открытие летом остаются, но очень невысокие. Подробнее об условиях въезда в Шенген, а также в Грецию, которая единственной полноценно открылась для украинцев, читайте в отдельном материале ЕвроПравды.

Тех туристов, кто ищет не пляжный отдых, при наличии теста ждут также в более экзотических направлениях: в Боснии и Герцеговине, в Сербии, в Армении...

Словом, выбирать есть из чего. Поэтому готовьтесь к отдыху - но сначала поделитесь этим текстом с друзьями. И обязательно подпишитесь на наш видеоканал;)

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"