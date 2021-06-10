Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Україна та Молдова домовились про взаємне визнання свідоцтв про щеплення

Європарламент закликав до нових економічних і персональних санкцій проти Білорусі

Перша країна ЄС погодилась визнавати українські свідоцтва про вакцинацію

Скандал у Лісабоні: мерія передала посольству РФ дані організаторів акції проти Путіна






Перша країна ЄС погодилась визнавати українські свідоцтва про вакцинацію

Четвер, 10 червня 2021, 17:06

Україна та Угорщина домовилися взаємно визнавати свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу, що вже з 11 червня відкриває можливість подорожей.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Офіційно: Україна і Угорщина взаємно визнали COVID-свідоцтва. З 11 червня можна подорожувати з вітчизняними свідоцтвами про повну вакцинацію. Вітаю колегу і друга Петера Сійярто з успішним втіленням нашої домовленості. Перша країна ЄС, з якою втілили таке рішення", - повідомив він.

Визнання свідоцтв означає, що будуть прийняті усі вакцини, сертифіковані для використання в Україні, включно з індійською Covishield та китайською CoronaVac.

Угорщина - одна з небагатьох країн ЄС, які використовують вакцини, не затверджені регулятором Євросоюзу - китайську та російську "Спутник V". Водночас, завдяки більшій кількості вакцин вона є лідером у ЄС за темпами вакцинації - першою дозою щеплені понад 63% дорослих, та майже 50% дорослих завершили вакцинацію. 

Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба повідомляв, що Україна домовляється про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію також з Туреччиною, Молдовою та Грузією. 

Читайте також: Умови в’їзду до Греції і не тільки: коли та як ЄС пускатиме туристів з України,

а також  З дітьми на море: які країни та з якими вимогами відкриті для туристів у 2021 році.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Туризм Коронавірус Угорщина Кулеба
powered by lun.ua