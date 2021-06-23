Греция наказала Северную Македонию за твит премьера о футболе

Греция откладывает ратификацию соглашений с Северной Македонией за твит северомакедонского премьер-министра о футболе.

Об этом пишет "Балканский обозреватель", сообщает "Европейская правда".

Комментируя выступление сборной на европейском футбольном чемпионате, глава правительства Северной Македонии Зоран Заев назвал национальную команду своей страны "македонской", опустив слово "северная".

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Реагируя на это сообщение, греческие власти сообщили, что запланированные на июль парламентские ратификации трех двусторонних меморандумов о сотрудничестве отложены минимум до сентября.

Афины призвали премьер-министра Северной Македонии полностью выполнять договоренности о переименовании страны в любом контексте, включая международные спортивные соревнования.

Как сообщается, ратификация меморандумов о сотрудничестве отложена, чтобы Заев "мог понять, что у него есть некоторые обязательства, которые он не может игнорировать".

"Мы требуем полной реализации духа и буквы Преспанского соглашения, и мы призываем господина Заева воздержаться от риторических отклонений, особенно в таком деликатном вопросе, как футбол", - заявила представитель греческого правительства Аристотелия Пелони.

"Добросовестное выполнение соглашения является одним из критериев вступления страны в Европейский Союз", - отметила она.

Напомним, в феврале 2019 Македония официально сменила название на Северная Македония по требованию Греции. Скопье согласилось на переименование в обмен на то, что Афины перестанут препятствовать усилиям по вступлению в НАТО и Евросоюз.

Ранее власти Греции и Греческая национальная федерация футбола пожаловались в Европейскую футбольную ассоциацию (УЕФА) на герб на майке Северной Македонии.