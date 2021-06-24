В Британии показали видео, как корабли и самолеты РФ преследовали эсминец возле Севастополя

В Великобритании показали видео с эсминца HMS Defender, который преследовали российские корабли и самолеты в Черном море во время прохождения вблизи Севастополя.

Как сообщает "Европейская правда", видео опубликовало ВВС, корреспондент которого находился на борту британского эсминца.

На видео, в частности, можно увидеть, как патрульные катера РФ идут рядом с эсминцем, а также предупреждают его об открытии огня, если британцы не изменят курс.

"Если вы не измените курс, я открою огонь", - звучит в эфире с российского катера.

На видео также слышен звук выстрелов, но они звучат далеко от британского эсминца.

Корреспондент ВВС также сообщил, что во время прохождения мимо Крыма вблизи эсминца было около 20 военных самолетов РФ, некоторые из них пролетали очень низко над кораблем. На кадрах можно увидеть, в частности, бомбардировщики Су-24М.

Напомним, 23 июня Минобороны России заявило, что HMS Defender вошел, по их утверждению, в "российские территориальные воды" вблизи Крыма, и российский патрульный корабль совершил предупредительные выстрелы, а реактивный самолет сбросил бомбы на его пути.

Министерство обороны Великобритании, впрочем, отрицает, что был открыт предупредительный огонь.