Премьер Британии: Defender шел через воды Украины, аннексия Крыма незаконна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что эсминец HMS Defender проходил через украинские территориальные воды, напомнив о непризнании Британией незаконной аннексии Крыма.

Об этом Джонсон заявил в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

"Я считаю, что использование международных вод было вполне правильным, и, между прочим, важным моментом является то, что мы не признаем российскую аннексию Крыма", - сказал Борис Джонсон.

"Это часть суверенной украинской территории. Совершенно верно, что мы должны отстаивать закон и добивались свободы судоходства так, как мы это делали, выбирая кратчайший путь между двумя пунктами, и это то, что мы сделали", - добавил он.

"Я думаю, что для авианосной ударной группы было очень важно делать то, что они собираются делать по всему миру, в партнерстве с 40 другими странами в маневрах, отстаивая наши ценности, отстаивая то, во что мы верим.

Это включает в себя демократию, права человека, равенство, но также верховенство права и свободу судоходства. Мы не признаем российскую аннексию Крыма, это было незаконно, это украинские воды, и было абсолютно правильно использовать их для перехода из пункта А в пункт Б ", - добавил британский премьер-министр.

Премьер-министр Великобритании также отрицал, что отношения с Россией находятся на исторически низком уровне.

"Я могу вспомнить времена в своей жизни, когда все было гораздо хуже", - отметил Джонсон.

Напомним, 23 июня Минобороны России заявило, что HMS Defender вошел, по их утверждению, в "российские территориальные воды" вблизи Крыма, и российский патрульный корабль совершил предупредительные выстрелы, а реактивный самолет сбросил бомбы на его пути.

Министерство обороны Великобритании отрицало, что был открыт предупредительный огонь.

Позже было опубликовано видео с борта эсминца, на котором видно, как его преследуют корабли и самолеты РФ.

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