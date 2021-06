ЕС утвердил секторальные санкции против Беларуси

Страны Европейского союза в четверг утвердили секторальные санкции против Беларуси за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске.

Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, сообщает "Европейская правда".

"Письменная процедура закончилась. Теперь утверждены отраслевые санкции ЕС в отношении Беларуси. Они коснутся таких отраслей, как нефть, калий, банковское дело, табак и технологии наблюдения", - написал Джозвяк.

written procedure ended. the EU's #Belarus sectoral sanctions now approved. they will hit sectors such as petroleum, potash, banking, tobacco and surveillance technologies.